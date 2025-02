Netia włącza turbo: na pokładzie dwa nowe routery obsługujące światłowód do 2 Gb/s

Netia kusi dwoma nowymi routerami obsługującymi Wi-Fi 7 i udostępnia je za darmo nowym abonentom. Urządzenia pozwalają skorzystać z maksymalnej dostępnej prędkości łącza do 2 Gb/s.

Netia wprowadza nowe routery abonenckie

Wielu operatorów oferuje abonament na światłowód do 2 Gb/s. Często jednak zdarza się, że abonenckie urządzenia sieciowe są na tyle ograniczone, iż nie są w stanie w pełni wykorzystać szybkości wykupionego łącza. Jednym z przykładów routera, który może to zrobić, jest Funbox 10 z Wi-Fi 7 dostępny w Orange. Teraz do listy dołączają też urządzenia oferowane przez Netię.

Netia wprowadza dwa nowe routery dla swoich klientów. Oba zostały wyposażone w porty Ethernet 2,5GE LAN, a także oferują łączność Wi-Fi 7 lub Wi-Fi 6 i cztery anteny. Dzięki tak dobranym technologiom użytkownicy mogą w pełni skorzystać z prędkości oferowanej przez światłowód do 2 Gb/s na jednym urządzeniu.

Jakie routery pojawiły się w ofercie Netii?

Do oferty Netii dołącza router z wbudowanym ONT Huawei HG8145B7N. Sprzęt ten obsłuży sieć bezprzewodową w dwóch pasmach radiowych w standardzie Wi-Fi 7:

2,4 GHz – oferując prędkość do 688 Mb/s, większy zasięg i niższą prędkość,

5 GHz – oferując prędkość do 2882 Mb/s, mniejszy zasięg i wyższą prędkość.

Router z wbudowanym ONT Huawei HG8145B7N WiFi 7 2.5GE (źródło: Netia)

Drugą, nową propozycją Netii, jest zestaw urządzeń złożony z modemu ONT Fiber Box G2110-2.5G-EU i routera Zyxel EX5601-T0, wyposażonego w cztery anteny. Router ten obsługuje Wi-Fi 6 w dwóch pasmach radiowych:

2,4 GHz oferując prędkość do 1148 Mb/s,

5 GHz oferując prędkość do 4804 Mb/s.

Rodzaj zainstalowanego routera uzależniony jest od typu instalacji światłowodowej. W przypadku FTTH – GPON światłowód jest prowadzony bezpośrednio do danego klienta, a następnie może zostać podzielony między innych użytkowników. Z kolei ONT, montowany w skrzynce technicznej, jest urządzeniem odpowiedzialnym za odebranie światłowodu i przekazanie sygnału do routera.

ONT FiberBox G2110-2.5G-EU (źródło: Genexis) Zyxel EX5601-T0 (źródło: Netia)

Warto zaznaczyć, że Netia zaanonsowała promocję na światłowód o prędkości do 2 Gb/s. Dzięki nowej ofercie specjalnej klienci mogą korzystać z internetu za zero złotych przez 6 miesięcy. Dodatkowo, pakiet ten można rozszerzyć o dostęp do telewizji oraz serwisów streamingowych, takich jak Max i Disney+.