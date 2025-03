Google straszy użytkowników Fitbita utratą danych. Jak tego uniknąć?

Google przypomina użytkownikom sprzętu Fitbit o obowiązkowej migracji kont do systemu Google. Jeśli nie wykonasz tej operacji do lutego 2026 roku, stracisz dostęp do usług i swoje dane. Na szczęście cały proces jest prosty, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Jak to zrobić?

Ostatni dzwonek, żeby nie stracić danych

Od czasu kupna Fitbita przez Google w 2019 roku, firma systematycznie wdraża plan migracji kont użytkowników do wspólnego systemu logowania Google. Już w 2023 roku zaczęły pojawiać się pierwsze urządzenia, które wymagały konta Google (np. Pixel Watch 2 i Fitbit Charge 6). Teraz jednak nadszedł moment, w którym proces migracji stanie się obowiązkowy dla wszystkich (i to z konkretną datą graniczną).

Zgodnie z komunikatem przesłanym użytkownikom drogą mailową, 2 lutego 2026 roku to ostateczny termin, do którego trzeba powiązać swoje konto Fitbit z kontem Google. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto zostanie usunięte, a razem z nim wszystkie dane dotyczące zdrowia, aktywności i snu. Nie będzie możliwości ich odzyskania po tej dacie.

Migracja nie tylko zapewni ciągłość korzystania z usług Fitbit, ale też (przynajmniej według Google) zwiększy bezpieczeństwo danych dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu i scentralizowanym ustawieniom prywatności. Dla użytkownika oznacza to mniej loginów do zapamiętania i większą kontrolę nad uprawnieniami.

Treść maila Fitbit do użytkowników (zrzut ekranu: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jak przenieść swoje konto Fitbit do Google?

Cały proces migracji został zaprojektowany tak, by był możliwie prosty i przejrzysty. Wystarczy upewnić się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Fitbit, a następnie:

otwórz aplikację Fitbit.

Przejdź do ustawień (ikona w prawym górnym rogu).

Wybierz opcję „Move Account”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aplikacja przeprowadzi cię przez cały proces.

Google zapewnia, że migracja nie wpływa negatywnie na jakość działania aplikacji ani urządzeń Fitbit. Przeniesienie danych jest jednorazowe. Warto dodać, że zarówno historia snu, liczba kroków, jak i dane zdrowotne zostaną zachowane w Twoim nowym profilu Google.

Użytkownicy, którzy nie chcą kontynuować korzystania z usług Fitbit, mają również możliwość eksportu danych przed ich usunięciem. W tym celu można pobrać kopię informacji bezpośrednio z poziomu aplikacji lub ustawień konta Fitbit w przeglądarce.

Warto dodać, że wiele osób, które korzystają z nowszych urządzeń lub zakładały konto po 2023 roku, prawdopodobnie już przeszło ten proces w trakcie konfiguracji. W takim przypadku nie trzeba robić nic więcej. Nowe konto Google już zastąpiło starszy system Fitbit.