Nowe czytniki PocketBook. Całkiem niezłe, a i całkiem tanie

PocketBook tworzy jedne z najlepszych czytników e-booków na rynku. Jeszcze tej jesieni rozszerzy swój katalog o dwa nowe modele kierowane do osób o nieszczególnie wygórowanych wymaganiach, ale oczekujących wysokiej jakości obrazu i szerokiej kompatybilności. Do wyboru: ekran czarno-biały lub – niewiele droższy – kolorowy.

PocketBook Verta i Verta Color – nowe czytniki za mniej niż 1000 złotych

Jeden i drugi model został wyposażony w 6-calowy panel E Ink o rozdzielczości 1072×1448 pikseli. W przypadku czytnika PocketBook Verta został on wykonany w technologii Carta 1300 i wyświetla 16 odcieni szarości, podczas gdy Verta Color ma ekran Kaleido 3 obsługujący 4096 kolorów. W obu modelach producent postarał się też o regulowane doświetlenie SMARTlight, zwiększające komfort czytania w różnych warunkach i o różnych porach.

O odpowiednią wydajność dba czterordzeniowy procesor RockChip RK3566 sparowany z 1 GB RAM, a na cyfrowe książki czeka wewnętrzny magazyn danych o pojemności 16 GB. To dobry moment, by wspomnieć, że obsługiwane są praktycznie wszystkie popularne formaty (w tym PDF, DJVU, EPUB, FB2, MOBI, HTML i TXT). Do tego można skorzystać z aplikacji Legimi i Empik Go. Czytniki pozwalają także na słuchanie audiobooków – M4A, M4B, MP3 i OGG – na słuchawkach podłączonych przez USB lub Bluetooth 5.0.

Akumulator o pojemności 1550 mAh zapewniać ma z kolei długi czas pracy, przy czym producent nie zdradził, co konkretnie kryje się pod tym określeniem. Całość domyka obudowa o grubości 7 mm, a waga nie przekracza 150 gramów. W kontekście konstrukcji warto jeszcze wspomnieć o wymiennych pleckach – jeśli znudzi Ci się domyślny kolor (czarny w modelu Verta lub brązowy w Verta Color), będzie można kupić inny i tchnąć nowe życie w swoje urządzenie.

PocketBook Verta (po lewej) i Verta Color (po prawej) – źródło: PocketBook

Ile kosztują czytniki PocketBook Verta i Verta Color?

Oba czytniki trafią do sprzedaży w listopadzie 2026 roku. PocketBook Verta będzie kosztować 789 złotych, a PocketBook Verta Color – 839 złotych, a więc tylko o pięć dyszek więcej.