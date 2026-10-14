Facebook znowu miesza w algorytmach. Tym razem Meta spełni obietnicę?

Meta zapowiedziała kolejne zmiany w algorytmach Facebooka. Treści wyświetlane w Aktualnościach oraz Rolki mają być wreszcie jeszcze lepiej dopasowane do użytkownika.

Algorytmy Facebooka przejdą sporą zmianę – czy to koniec nietrafionych treści?

Facebook od dłuższego czasu jest określany mianem ścieku i – niestety – niejednokrotnie trudno się z tym nie zgodzić. Algorytm tego medium społecznościowego ma to do siebie, że często podsuwa nietrafione treści, które tylko zaśmiecają Aktualności (nazywane też Feedem), jednocześnie ograniczając dostęp do wartościowych publikacji. Okazuje się jednak, że Meta chce to zmienić dając użytkownikom nieco większą kontrolę.

Na Facebooku wdrażane są nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają pozwolić na dostosowanie treści i współpracę użytkownika z jego algorytmami. Firma twierdzi, że użytkownik może własnymi słowami opisać co chce widzieć w sekcjach Aktualności (Feed) i Rolki (Reels) po to, by zobaczyć rekomendacje bardziej trafne, bardziej zniuansowane i bardziej dopasowane.

Firma udostępnia nowość w menu personalizacji. Użytkownik po stuknięciu w trzy kropki obok postu, będzie mógł skorzystać z funkcji Twój algorytm. Po przejściu do tej opcji będzie można w prosty sposób zarządzać tematami, które mają być wyświetlane w Feedzie i Rolkach. Meta twierdzi, że użytkownik powinien potraktować tę nową funkcję jako dedykowaną przestrzeń, w której może powiedzieć, co go interesuje.

Użytkownicy Facebooka zyskują więcej funkcji – tak wpłyną na własny algorytm

Na tym jednak nie koniec, gdyż Meta pozwoli na bieżąco przekazywać opinię na temat wyświetlanych w Aktualnościach postów. Na Facebooku, pod postami, pojawią się nowe przyciski – Zainteresowany lub Niezainteresowany. Po kliknięciu w wybraną przez użytkownika opcję Meta może zadać dodatkowe pytania, aby dowiedzieć się dlaczego wybrano daną opcję.

W tym miejscu użytkownik może tez własnymi słowami opisać, dlaczego ten konkretny materiał jest dla niego odpowiedni lub nieodpowiedni. Meta deklaruje, że rekomendacje będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane algorytmowi.

Firma twierdzi też, że systemy rankingowe Facebooka pracują nad tym, aby dostarczać użytkownikom interesujące go treści. Dodaje również, że są w tym niezwykle skuteczne, gdyż wyciągają wnioski na temat tego, z czym użytkownik wchodzi w interakcję. Meta jednocześnie podkreśla, iż rozbudowane modele językowe pomagają nam zrobić prawdziwy krok naprzód.

Przy okazji warto przypomnieć, że Meta zaanonsowała nowe modele z rodziny Muse – Muse Wonder oraz Muse Wonder Full. Firma twierdzi, że Muse Wonder i Muse Wonder Full zostały opracowane z myślą o rzeczywistych potrzebach, dzięki którym użytkownicy będą mogli zrozumieć trudne dla nich treści.