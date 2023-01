W ten sposób Apple sprawi, że klienci kupią iPhone 15 Plus. „Genialny” pomysł

Apple, nieusatysfakcjonowane sprzedażą iPhone’a mini, postanowiło zastąpić go modelem ze znacznie większym ekranem, lecz wbrew oczekiwaniom nie cieszy się on wielką popularnością wśród klientów. Producent ma jednak pomysł, jak sprawić, aby iPhone 15 Plus sprzedawał się lepiej.

iPhone 14 Plus to klapa

Większość klientów woli smartfony z dużymi ekranami. I chociaż wiele osób z radością kupiło kompaktowego iPhone’a mini, to podobno już sprzedaż iPhone’a 12 mini rozczarowała Apple. Firma była jednak zmuszona wypuścić na rynek iPhone’a 13 mini, gdyż portfolio planuje się z dużym wyprzedzeniem i Amerykanie zwyczajnie nie mogli zmienić oferty w tak krótkim czasie, tj. na kilka miesięcy przed premierą serii iPhone 13.

iPhone 14 Plus miał pomóc odrobić straty, poniesione przez wprowadzenie na rynek iPhone’a mini, a w rzeczywistości okazał się kolejnym niewypałem. Pojawiło się wiele głosów, że winna jest zbyt wysoka cena smartfona. Dla przypomnienia, w Polsce kosztuje od 5699 złotych, natomiast w Stanach Zjednoczonych od 899 dolarów. W USA wystarczy dorzucić 100 dolarów, aby kupić znacznie lepszego iPhone’a 14 Pro (w Polsce 800 złotych).

Podobnie jak w przypadku iPhone’a mini, Apple – zgodnie ze swoim cyklem wydawniczym – zaplanowało przynajmniej dwie generacje modelu z „Plusem” w nazwie, ale tym razem podobno nie ograniczy się do zaciskania zębów, tylko zamierza działać. Niestety, niekoniecznie w sposób, jakiego oczekiwaliby klienci.

Apple w prosty sposób sprawi, że klienci kupią smartfon iPhone 15 Plus

Pod koniec 2022 roku pojawiła się optymistyczna wiadomość, że iPhone 15 Plus będzie tańszy niż iPhone 14 Plus, dzięki czemu na jego zakup zdecyduje się więcej osób. Znając politykę cenową Apple, trudno było jednak w to uwierzyć, nawet jeśli tonący brzytwy się chwyta. Tutaj warto przypomnieć, że niedawno Apple straciło już bilion dolarów wartości rynkowej, więc pobudzenie popytu byłoby w interesie producenta.

Według najnowszych doniesień, amerykański gigant zamierza zwiększyć zainteresowanie modelem iPhone 15 Plus w inny sposób. W jaki? Zamiast obniżać jego cenę, podniesie ceny smartfonów iPhone 15 Pro i iPhone 15 Ultra o przynajmniej 50 dolarów, aby zwiększyć różnicę pomiędzy tańszymi i droższymi urządzeniami. To zaś sprawi, że klienci mogą uznać, iż 899 dolarów za iPhone 15 Plus nie jest wysoką kwotą, skoro iPhone 15 Pro i 15 Ultra są zauważalnie droższe. Taka perspektywa może skutecznie zadziałać na wyobraźnię klientów.

Oczywiście należy jednak pamiętać, że do premiery serii iPhone 15 może się jeszcze wiele zmienić – na obecną chwilę trudno uznać jakiekolwiek doniesienia dotyczące cen za ostateczne.