Świetna promocja na smartfony Infinix. Te modele kupisz nawet 200 złotych taniej

Polski oddział marki Infinix poinformował właśnie o świetnej promocji na dwa modele swoich smartfonów. Warto jej się przyjrzeć, zwłaszcza jeśli mieliście na oku kupno telefonu tego producenta.

Infinix NOTE 12 2023 – smartfon ze średniej półki

Pierwszym objętym promocją urządzeniem jest model NOTE 12 2023. W wielu aspektach jest podobny do swojego brata, modelu NOTE 12 Pro, różnią je niuanse, ale jest przy tym atrakcyjniej wyceniony. Za wrażenia wizualne odpowiada 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 × 2400 pikseli).

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G99 – to ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 6 nm, chłodzona 10-warstwowym systemem chłodzenia grafitem. Smartfon dysponuje 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 13 GB przy użyciu pamięci wewnętrznej, a tej jest tu 128 GB.

Infinix NOTE 12 2023 (fot. Infinix)

Na pleckach znalazł się potrójny moduł aparatu, z czego główny ma 50 Mpix, pozostałe to detektor głębi 2 Mpix i obiektyw SI. W modelu Note 12 2023 przedni aparat ma 16 Mpix i także został wyposażony w lampę doświetlającą. Urządzenie zasila bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W, a całość działa pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką XOS.

Regularna cena Infinix Note 12 2023 to 1199 złotych, natomiast promocyjnie możemy go nabyć za 999 złotych. W tej cenie może być to jedna z bardziej interesujących propozycji.

Infinix Smart 6 HD – podstawowy smartfon dla dziecka

Model Smart 6 HD jest do bólu podstawowym smartfonem. Został wyposażony w zawrotne 2 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Sercem urządzenia jest procesor Unisoc SC9863A. Front telefonu wypełnia ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 720 × 1600 pikseli, jest to zatem zaledwie HD+.

Nie będzie on także demonem jeśli chodzi o fotografię. Z tyłu ulokowano pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix, z kolei do selfie zaimplementowano matrycę 5 Mpix z lampą błyskową, co nie jest wcale standardem jeśli chodzi o przednie kamery. Smart 6 HD wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh. Nad całością czuwa system Android 11 Go Edition, z możliwością uruchomienia specjalnego trybu dla dzieci.

Infinix Smart 6 HD (fot. Infinix)

Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: niebieskim, czarnym oraz turkusowym. Jego regularna cena to 449 złotych, natomiast teraz kosztuje 399 złotych. Biorąc pod uwagę cenę, może być to dobry wybór na pierwszy smartfon dla dziecka.

Z promocji można skorzystać kupując smartfon u partnerów handlowych marki. Zakupu można zatem dokonać poprzez stronę InfinixStore.eu oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt.