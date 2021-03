Fairphone 2 dostaje aktualizację do Androida 9 Pie. Nie, to nie żart. To powód do dumy

Mamy 2021 rok. Jest już dostępny Android 11. Tymczasem Fairphone 2 nareszcie doczekał się aktualizacji do systemu Android 9 Pie. Wbrew pozorom, nie ma się tu z czego śmiać – należy pogratulować twórcom tego smartfona zaparcia.

Segment smartfonów nieustannie się zmienia. Czy na lepsze? To zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Postęp technologiczny jest widoczny gołym okiem, jednak jednocześnie można mieć zastrzeżenia do sposobu produkcji ogromnej większości urządzeń mobilnych – najczęściej bardziej opłaca się je wyrzucić i kupić nowe niż naprawiać, bo ceny napraw zwykle są niewiele niższe.

Wiele lat temu na popularności zyskiwała idea modułowych smartfonów, w których własnym sumptem można by było wymienić większość podzespołów – eksperymentowało z nią nawet Google. Dzięki temu urządzenia służyłyby znacznie dłużej, a to przełożyłoby się na mniejszą produkcję elektrośmieci. Niestety, ostatecznie ona upadła, a poważnie w tego typu działalność zdecydowało się wejść jedynie Fairphone, które kontynuuje ją po dziś dzień.

Fairphone 2 dostaje system Android 9 Pie. Nie, to nie żart. To powód do dumy

Fairphone 2 zadebiutował w październiku 2015 roku z Androidem 5.1 Lollipop na pokładzie. Teraz, po prawie 5,5 roku po premierze, udostępniono mu aktualizację systemu do wersji Android 9 Pie. Dla niektórych może to być powód do drwin, ale naprawdę nie ma się z czego tu śmiać.

Na rynku nie ma bowiem ani jednego smartfona, który zadebiutował w 2015 roku i otrzymałby aktualizację systemu w 2021 roku. Oczywiście, teoretycznie można by było oczekiwać nowszej wersji oprogramowania, lecz Fairphone informuje, że pracowało nad Androidem 9 Pie bez żadnej pomocy ze strony Qualcomma, którego procesor zastosowano w Fairphone 2 (dokładniej jest to układ Snapdragon 801).

Firma podaje również, że przeprowadzono 477 tysięcy testów, które są wymagane przez Google, i wszystkie wyszły pomyślnie, dzięki czemu Android 9 Pie dla Fairphone 2 otrzymał certyfikację giganta z Mountain View. Oznacza to, że wciąż zapewni użytkownikom wymaganą funkcjonalność i bezpieczeństwo.

źródło: Fairphone

Fairphone deklaruje też, że ambicją firmy jest dostarczanie na rynek smartfonów, które będą służyły swoim właścicielom przynajmniej pięć lat, ponieważ tylko dzięki takiej strategii można ograniczyć liczbę produkowanych elektroodpadów. Duża część z nich wciąż nie jest poddawana recyklingowi i zatruwa planetę.

Aktualizacja do systemu Android 9 Pie dla Fairphone 2 została udostępniona dziś, tj. 25 marca 2021 roku, i będzie sukcesywnie rozsyłana do użytkowników do 18 kwietnia br. Producent zdecydował się na stopniowe jej udostępnianie na wypadek, gdyby okazało się, że nowa wersja oprogramowania sprawia jakieś problemy – wówczas można ją odpowiednio wcześnie wstrzymać, żeby rychło naprawić wszelkie ewentualne bugi.