Siedmioletni smartfon otrzymał nową wersję Androida. Niemożliwe? A jednak!

W świecie Apple kilka lat aktualizacji systemu jest standardem. Obecnie korona wieloletniego wsparcia należy do iPhone’ów 6s i 6s Plus, które debiutowały w 2015 roku. Pomimo upływu blisko siedmiu lat od ich premiery, urządzenia te są wciąż wspierane. W świecie Androida również można znaleźć wyjątkowy przypadek wieloletniego wsparcia – jest nim Fairphone 2.

Fairphone tworzy smartfony na lata

Holenderski producent urządzeń Fairphone zajmuje się tworzeniem i rozwojem smartfonów, które są przyjazne dla użytkownika oraz dla środowiska. Jednym z cenionych atutów tych urządzeń jest wysoki wskaźnik ich naprawialności – części zamienne można nabyć w oficjalnym sklepie producenta, a następnie wymienić je na własną rękę. Ogranicza to wytwarzanie elektrośmieci związane z koniecznością zakupu nowego smartfona, a przy okazji nie naraża użytkowników na zbędne wydatki.

Komponenty nie są przesadnie drogie, a ich montaż to bułka z masłem. Na stronie najnowszego smartfona firmy, czyli Fairphone 4, możemy przeczytać, że części nie są ze sobą klejone, a do demontażu urządzenia wystarczy śrubokręt. Producent chwali się również wynikiem 10/10 nadanym przez zespół iFixit.

Fairphone obiecuje również wieloletnie wsparcie dla swoich smartfonów – klienci, którzy zdecydują się na zakup Fairphone 4 do końca roku, mogą wydłużyć swoją gwarancję na urządzenie do 5 lat. W świecie smartfonów to niebywale długo, lecz wciąż nieco krócej niż wsparcie dla starszego smartfona tego producenta, czyli Fairphone 2. Ma on bowiem blisko 7 lat i właśnie otrzymał nową wersję oprogramowania.

Siedmioletni smartfon dostał nowego Androida

Brzmi to nieco nierealnie, ale tak się stało – Fairphone 2, czyli smartfon, który zadebiutował na rynku w 2015 roku, otrzymał właśnie kolejną dużą aktualizację. Nie jest to co prawda najnowszy Android 12, który zdążył się rozgościć na wielu smartfonach innych producentów. W tym wypadku aktualizacja do Androida 10 to wciąż spory wyczyn.

Warto przypomnieć, że urządzenie to pojawiło się na rynku z – najnowszym wówczas – Androidem 5.1 Lollipop. Od tamtej pory otrzymało kilka większych aktualizacji, w tym wersję 9.0 Pie wydaną dla niego rok temu. W listopadzie informowaliśmy natomiast, że pojawiła się wersja beta Androida 10 dla Fairphone 2.

Ponadto, urządzenie to zostało wyposażone w procesor Snapdragon 801, który został już lata temu porzucony przez Qualcomma. Nie odstraszyło to producenta od przygotowania kolejnej wersji systemu dla swojego smartfona. Jest to jednak ostatnia duża aktualizacja, jaką otrzymał Fairphone 2. Nie otrzyma on w przyszłości Androida 11 ani 12.

Liczę na to, że wkrótce 7 lat wsparcia będzie standardem nie tylko w świecie urządzeń Apple. Zmierzamy w dobrym kierunku, gdyż całkiem niedawno Samsung ogłosił, że będzie wspierać swoje wybrane smartfony przez 5 lat od ich wydania. Być może położy to kres konieczności wymiany smartfona co dwa-trzy lata, co pośrednio przełoży się na zmniejszenie produkcji elektrośmieci.