Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na problem z Apple Music

Mogłoby się wydawać, że iPhone i Apple Music to połączenie niemal idealne. Okazuje się, że niekoniecznie. Użytkownicy skarżą się na błąd, który występuje w iOS 16.2.

Problemy z Apple Music w iOS 16.2

Na wstępie warto zaznaczyć, że iOS 16, który wprowadził m.in. przeprojektowany ekran blokady, okazał się dla części użytkowników niezbyt udaną aktualizacją. Dopiero co informowaliśmy o problemach w Apple CarPlay, a już zaczyna głośniej robić się o kolejnym błędzie.

W internecie przybywa skarg niezadowolonych użytkowników, którzy wskazują na błąd w aplikacji Apple Music. Należy mieć na uwadze, że w aplikacji, która jest dostarczana z każdym urządzeniem Apple i o jej rozwój dba firma z Cupertino. Mogłoby się wydawać, że takie połączenie sprawi, że całość zawsze będzie działać idealnie. Cóż, okazuje się, że niekoniecznie.

iOS 16.2, który został udostępniony w grudniu minionego roku, w przypadku części osób popsuł funkcję odtwarzania bez przerw w Apple Music. Nie należy jej mylić z funkcją o nazwie „Przejścia z wyciszeniem”, która pozwala na bardziej płynne przejścia pomiędzy wszystkimi odtwarzanymi utworami poprzez stopniowe zwiększanie głośności odtwarzania każdego następnego utworu podczas jednoczesnego zmniejszania głośności odtwarzania poprzedniego utworu.

Aplikacja Apple Music na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Odtwarzanie bez przerw również umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi utworami, ale – jak sama nazwa wskazuje – poprzez po prostu odtwarzanie bez przerw. Stosowane jest ono w przypadku wybranych albumów, które w założeniach twórców mają być odtwarzane właśnie w taki sposób, a także w niektórych soundtrackach czy nagraniach z koncertów na żywo.

Wracając do samego błędu, to ze skarg wynika, że odtwarzanie bez przerw w ogóle nie działa. Oznacza to, że pomiędzy poszczególnymi utworami pojawiają się kilkusekundowe przerwy. Owszem nie sprawia to, że w ogóle nie ma opcji słuchania muzyki, ale takie przerwy jak najbardziej mogą negatywnie wpłynąć na odbiór konkretnego albumu.

Na rozwiązanie problemu musimy poczekać

Niestety, nie istnieje sposób, który pozwoliłby na obejście błędu w Apple Music. Użytkownicy, u których występuje opisywany błąd, muszą poczekać na aktualizację iOS i liczyć, że wprowadzi ona oczekiwaną poprawkę.

Warto wspomnieć, że iOS 16.3, który obecnie jest w fazie beta testów, również zawiera błąd związany z błędnie działającym odtwarzaniem bez przerw.