Okulary AR nie muszą być drogie. Ta marka zamierza to udowodnić

Marka X by Xreal zamierza udowodnić, że okulary AR nie muszą być drogie. Warto wiedzieć, że należy ona do firmy Xreal, mającej doświadczenie w produkcji tego typu sprzętu.

XBX A01 – nowe, niedrogie okulary AR

Podejrzewam, że firma Xreal, a także jej produkty, są dobrze znane entuzjastom rozszerzonej rzeczywistości. W styczniu 2026 roku pisaliśmy o modelu okularów Xreal 1S, który wypada zdecydowanie interesująco. Co więcej, producent może pochwalić się współpracą z Asusem, której efektem są gamingowe okulary.

Natomiast teraz poznaliśmy plany Xreal związane z dotarciem do szerszego grona odbiorców za sprawą marki X by Xreal (XBX), w której ofercie mają znaleźć się niedrogie, ale godne uwagi okulary AR. Pierwszy model został już zaprezentowany i nazywa się XBX A01.

Osoby, które zdecydują się kupić okulary XBX A01, otrzymają wyświetlacz o jasności 1600 nitów z obsługą HDR10. Do tego dochodzi nowy algorytm antywstrząsowy, który ma zapewnić płynność i czystość obrazu nawet w dynamicznych warunkach, takich jak dojazdy do pracy czy korzystanie z metra.

Pole widzenia wynosi 50 stopni, co ma odpowiadać około 147-calowemu ekranowi znajdującemu się cztery metry przed użytkownikiem. Można go wykorzystać do wyświetlania obrazu z podłączonego laptopa lub smartfona, co w założeniach ma sprawdzić się przykładowo w trakcie oglądania filmów. To właśnie wyświetlanie obrazu ma być głównym zadaniem urządzenia, a nie modne ostatnio rozwiązania AI, takie jak różnego typu asystenci. Okulary nie mają też wbudowanych kamer.

Model XBX A01 waży 62 gramy i nawet dłuższe noszenie ma być komfortowe. Zaletą są też wymienne nakładki, które pozwalają dostosować wygląd i kolorów okularów, przykładowo do stroju. Co ciekawe, własne nakładki będzie można wydrukować na drukarce 3D, co otwiera ogromne możliwości personalizacji urządzenia.

Okulary AR XBX A01 – cena i dostępność

Dowiedzieliśmy się, że nowe okulary AI trafią do sprzedaży w USA w lipcu 2026 roku w cenie 299 dolarów (równowartość około 1090 złotych). Na ten moment nie wiadomo nic na temat planów premiery w Polsce, ale warto wiedzieć, że wybrane modele okularów Xreal są u nas sprzedawane, więc jest jakaś szansa na debiut XBX A01.

