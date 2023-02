Czym różni się standardowy DualSense od DualSense Edge?

Lokowanie produktu

Zastanawiałeś się kiedyś, czym tak naprawdę różni się DualSense od DualSense Edge? A może planujesz zakup nowego pada do PlayStation 5 i nie wiesz na który model się zdecydować? Jeśli tak to świetnie się składa, ponieważ w poniższym tekście poruszę właśnie ten temat i rozwieję wszelkie wątpliwości.

DualSense to przyjemny kontroler

Kontroler DualSense posiadam już przeszło dwa lata – odkąd tylko zakupiłem PlayStation 5. Zamawiając zestaw konsola + pad zastanawiałem się, czy to aby na pewno dobry wybór. W końcu wcześniej korzystałem tylko z kontrolerów od Xboxa. Szybko jednak okazało się, że DualSense to świetny kontroler.

Przez ten czas był mocno eksplorowany i towarzyszył mi przy ogrywaniu takich produkcji, jak The Last of Us, FIFA, Godfall, Warzone (1 i 2) czy też ostatnio Hogwarts Legacy. Jak więc można zauważyć, były to zarówno tytuły singleplayer, gdzie liczy się wygoda użytkowania i dodatkowe funkcje, jak i gry multiplayer, a w nich pierwsze skrzypce gra czas reakcji. W obu przypadkach DualSense świetnie się sprawdził.

Kontroler DualSense do PlayStation 5 (źródło: Sony)

PS5 charakteryzuje się tym, że mocno wykorzystuje dedykowane kontrolery. Podczas grania możemy poczuć charakterystyczne wibracje albo zwiększoną immersję poprzez różne techniki. Część deweloperów zdecydowała się np. na zaimplementowanie takich rzeczy, jak większe napięcie przy wciśnięciu triggera, gdy np. podnosimy ciężki przedmiot w grze.

Dobrze możliwości DualSense wykorzystało np. Godfall, gdzie w trakcie walki – z wbudowanego w kontroler małego głośnika – dobiegały odgłosy starć z przeciwnikami. Wykorzystanie głośnika nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ podobnie jest zresztą w Spider-Man: Miles Morales czy też w innych grach.

DualSense Edge lepszy od swojego poprzednika w każdym calu?

Czy DualSense Edge jest faktycznie lepszy niż jego poprzednik i wart każdej wydanej złotówki? Nad tym pytaniem pochylimy się właśnie teraz. Najnowsze pady do PS5 można kupić już za 1249 złotych. Z jednej strony jest to sporo więcej niż zwykły DualSense (319 złotych), a z drugiej być może warto tyle wydać?

W pakiecie dostajemy etui w wersji premium, a nie zwykłe, kartonowe opakowanie, a także wymienne drążki oraz triggery. Technologicznie jest to znacznie lepszy kontroler, ponieważ w prosty sposób możemy wymienić wspomniane drążki lub mapować przyciski. Dostępne są również aż trzy tryby skoku spustów. Standardowy, który jest zbliżony do DualSense, a także dwa z krótszym czasem aktywacji.

Tak prezentuje się DualSense Edge (źródło: tabletowo.pl)

Da się jednak zauważyć, że PlayStation projektując tego pada nie oszczędzało na materiałach i wykończeniu. Jest to cięższy pad niż DualSense, ale jednocześnie powinien nam wystarczyć na dłużej. Więcej o tym piszemy zresztą w naszych pierwszych wrażeniach z użytkowania DualSense Edge.

DualSense Edge jest stosunkowo świeżym produktem na rynku, ale już teraz zdążył skraść serca tych najbardziej zapalonych graczy, którzy wyczuli drzemiący w nim potencjał. PlayStation zrobiło tutaj kawał dobrej roboty i widać, że włożyło sporo wysiłku w to, aby dopracować ten produkt.

Przyciski w DualSense Edge aż się błyszczą! (źródło: tabletowo.pl)

Który pad wybrać?

Na pytanie, który pad wybrać, nie istnieje jedna, prawidłowa odpowiedź. To zależy od tego, jakim typem gracza jesteś. Jeżeli casualowo odpalasz jakiś tytuł dwa razy w tygodniu, to zapewne zwykły DualSense Ci wystarczy. W końcu to idealne urządzenie dla właśnie tej grupy graczy.

Natomiast w przypadku, gdy jesteś profesjonalnym zawodnikiem lub aspirujesz do takiego w tytułach, jak FIFA lub Warzone 2, to DualSense Edge jest zdecydowanie dla Ciebie. Szybszy czas reakcji, niezawodność i ogromny komfort z korzystania z tego urządzenia na pewno Ci pomogą w osiąganiu jeszcze lepszych wyników, a do tego wszystkiego nie powinien Cię zawieść w najważniejszym momencie.

Jak podłączyć pada PS5 do PC?

Warto podkreślić, że z kontrolerów DualSense oraz DualSense Edge możesz korzystać nie tylko grając na PlayStation, ale także na komputerach osobistych, a samo podłączenie pada PS5 do PC to wcale nie jest taka trudna kwestia. Istnieją dwa sposoby na to, aby sparować kontroler z komputerem.

Pierwszy z nich z pomocą Bluetooth. Proces wygląda tak:

włącz Bluetooth na docelowym urządzeniu (laptop lub komputer),

w systemie Windows kliknij opcję „dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”,

na padzie trzymaj przyciski „PlayStation” oraz „Share”,

poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu Windows,

ciesz się z korzystania DualSense na PC!

Druga z opcji jest poprzez klasyczny kabel USB, który wystarczy wpiąć w wolny port w PC. Nic więcej nie trzeba robić, ponieważ system automatycznie powinien wykryć nasz kontroler. Trzeba przyznać, że takie rozwiązania są bardzo wygodne, a my nie musimy kupować specjalnego pada dedykowanego komputerom osobistym.

Daj znać w komentarzu na który kontroler się zdecydowałe(-a)ś i dlaczego. Ciekaw jestem Twojej opinii.

Tekst powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie kontrolerów dostępnych w sklepie