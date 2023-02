Sony podobno pracuje nad nowymi słuchawkami do PS5

Sony może pracować nad nowymi zestawami słuchawkowymi, które dedykowane będą konsoli PlayStation 5. Mowa o słuchawkach TWS oraz pełnoprawnych słuchawkach nausznych. Co o nich wiemy, kiedy możemy dowiedzieć się więcej i kiedy zostaną wypuszczone na rynek?

Ciekawa plotka dotycząca Sony

Jak donosi portal Insider-Gaming, japońska korporacja może opracowywać nowe słuchawki, dedykowane konsolom PS5. Mowa jest o dwóch urządzeniach audio, mianowicie zestawie dousznym oraz nausznym.

Te pierwsze otrzymały nazwę kodową Project Nomad i mają być słuchawkami TWS, drugie z kolei na ten moment znane są jako Voyager. Co o nich już wiadomo?

Domniemany wygląd słuchawek dousznych do konsoli PS5 (źródło: Insider-Gaming)

Zacznijmy od Project Nomad. Jak prawdopodobnie część z Was już zauważyła na powyższym zdjęciu, które to jest domniemanym wyglądem słuchawek dousznych do PS5, Nomad wyglądają niemal identycznie, jak słuchawki TWS WF-SP800n.

Bateria we wciąż nieogłoszonych pchełkach ma wystarczać na około 5 godzin użytkowania, a ładowanie odbywać się będzie poprzez etui (jak w niemal każdym sprzęcie tego typu). Wspomniane etui na nasze pchełki wyposażone będzie w port USB-C, który posłuży do jego ładowania.

Project Voyager

Na temat tego zestawu nie ma zbyt wiele konkretnych informacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że Japończycy planują wypuścić je w podobnym czasie, co Nomad oraz to, że zaoferują podobne parametry, co słuchawki Inzone H7. Szkoda, że nie takie, co świetne Inzone H9, jednak z drugiej strony może to i lepiej – ostatecznie H9 kosztują niemal 1400 złotych, podczas gdy H7 sporo mniej – nieco ponad 800 złotych…

Słuchawki Inzone H7

9.5 Ocena 7.7 Ocena

Kiedy premiera?

Mówi się, że najnowsze słuchawki Sony mają zadebiutować jeszcze w tym roku fiskalnym (więc pomiędzy kwietniem 2023 roku a marcem 2024 roku). Biorąc pod uwagę plotki z ubiegłego roku, wedle których japoński gigant miał opracowywać konsole PS5 z odłączanym napędem, a ich premiera ma nastąpić w okolicach września 2023 roku, możemy się spodziewać, że (jeśli faktycznie do niej dojdzie) nowe słuchawki również zostaną wypuszczone na rynek w tym okresie.

Cóż, do września pozostało nam niecałe 7 miesięcy, więc jeśli twórcy PS5 mają zamiar coś wypuścić do tego czasu, to najpewniej niebawem o tym usłyszymy oficjalnymi kanałami…