Mały wideorejestrator – wielkie możliwości. Taki sprzęt powinien mieć każdy kierowca

Na rynku zadebiutował nowy wideorejestrator samochodowy 70mai złożony z dwóch kamer – na przód i tył. Urządzenie jest kompaktowe, ale mimo to zostało wyposażone w spory ekran. Zalet jest znacznie więcej.
Nowy wideorejestrator 70mai – kompaktowość i funkcjonalność
70mai – firma znana przede wszystkim z produkcji kamer samochodowych – wprowadziła na globalny rynek nowy wideorejestrator. 70mai 4K A810 Lite to zestaw urządzeń złożony z kamery na przód, która wielkością porównywana jest do karty bankomatowej (91 x 46 x 24,4 mm), oraz na tył o rozmiarze 61,1 x 36,1 x 32,5 mm. Pomimo kompaktowych rozmiarów 70mai zainstalowało w kamerze ekran o przekątnej 4,01 cala.
Nowy wideorejestrator na przód nagrywa z rozdzielczością 4K (30 klatek na sekundę) i oferuje szerokie pole widzenia 140º, co – zgodnie z deklaracją producenta – pozwala na rejestrowanie znaków drogowych czy tablic rejestracyjnych. Model ten ma sprawdzać się również w nocy i w trudniejszych warunkach oświetleniowych, oferując jasny, wyraźny i szczegółowy obraz.
Z kolei kamera montowana z tyłu pojazdu pozwala na rejestrowanie nagrań w rozdzielczości 1080 pikseli (25 klatek na sekundę). Obie jednostki 70mai 4K A810 Lite obsługują nagrywanie HDR.
Warto wspomnieć, że ten nowy wideorejestrator oferuje funkcję buforowanego nagrywania awaryjnego, dzięki czemu urządzenie zachowuje nagranie do 3 minut i 10 sekund przed zdarzeniem oraz 30 sekund po zdarzeniu. Jeśli kamera wykryje kolizję lub podejrzaną aktywność nagranie zostaje od razu przesłane do chmury 4G Cloud+.
Wideorejestrator 4K A810 Lite łączy się z aplikacją mobilną, gdzie użytkownik może na bieżąco śledzić podgląd z kamery, nawet jeśli znajduje się poza pojazdem. Za pomocą aplikacji możliwe jest też przeglądanie nagrań, a wszystko to bez konieczności demontażu kamery czy wyjmowania karty pamięci.
Kamera samochodowa 70mai 4K A810 Lite – cena
Nowy wideorejestrator 70mai 4K A810 Lite produkowany jest w czarnym kolorze i pojawił się już na globalnej stronie marki. Sprzęt wyceniono na 149,99 dolarów (~ 550 złotych).