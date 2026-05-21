Mały wideorejestrator – wielkie możliwości. Taki sprzęt powinien mieć każdy kierowca

Na rynku zadebiutował nowy wideorejestrator samochodowy 70mai złożony z dwóch kamer – na przód i tył. Urządzenie jest kompaktowe, ale mimo to zostało wyposażone w spory ekran. Zalet jest znacznie więcej.

Nowy wideorejestrator 70mai – kompaktowość i funkcjonalność

70mai – firma znana przede wszystkim z produkcji kamer samochodowych – wprowadziła na globalny rynek nowy wideorejestrator. 70mai 4K A810 Lite to zestaw urządzeń złożony z kamery na przód, która wielkością porównywana jest do karty bankomatowej (91 x 46 x 24,4 mm), oraz na tył o rozmiarze 61,1 x 36,1 x 32,5 mm. Pomimo kompaktowych rozmiarów 70mai zainstalowało w kamerze ekran o przekątnej 4,01 cala.

Nowy wideorejestrator na przód nagrywa z rozdzielczością 4K (30 klatek na sekundę) i oferuje szerokie pole widzenia 140º, co – zgodnie z deklaracją producenta – pozwala na rejestrowanie znaków drogowych czy tablic rejestracyjnych. Model ten ma sprawdzać się również w nocy i w trudniejszych warunkach oświetleniowych, oferując jasny, wyraźny i szczegółowy obraz.

Z kolei kamera montowana z tyłu pojazdu pozwala na rejestrowanie nagrań w rozdzielczości 1080 pikseli (25 klatek na sekundę). Obie jednostki 70mai 4K A810 Lite obsługują nagrywanie HDR.

Kamera A810 Lite (źródło: 70mai)

Warto wspomnieć, że ten nowy wideorejestrator oferuje funkcję buforowanego nagrywania awaryjnego, dzięki czemu urządzenie zachowuje nagranie do 3 minut i 10 sekund przed zdarzeniem oraz 30 sekund po zdarzeniu. Jeśli kamera wykryje kolizję lub podejrzaną aktywność nagranie zostaje od razu przesłane do chmury 4G Cloud+.

Wideorejestrator 4K A810 Lite łączy się z aplikacją mobilną, gdzie użytkownik może na bieżąco śledzić podgląd z kamery, nawet jeśli znajduje się poza pojazdem. Za pomocą aplikacji możliwe jest też przeglądanie nagrań, a wszystko to bez konieczności demontażu kamery czy wyjmowania karty pamięci.

Kamera samochodowa 70mai 4K A810 Lite – cena

Nowy wideorejestrator 70mai 4K A810 Lite produkowany jest w czarnym kolorze i pojawił się już na globalnej stronie marki. Sprzęt wyceniono na 149,99 dolarów (~ 550 złotych).