Publiczne bety iOS 26, iPadOS 26 i watchOS 26 dostępne do pobrania!

Na ten dzień czekało wielu miłośników Apple, którzy chcą sprawdzić nowości w iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS Tahoe 26. Ruszył program publicznych testów beta.

Co nowego w iOS 26 i pozostałych systemach operacyjnych?

Podczas WWDC 2025 pokazany został iOS 26, poznaliśmy największe nowości w iPadOS 26, a także Apple przedstawiło watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26. Za największą zmianę należy uznać wprowadzenie języka projektowania Liquid Glass, który – jak sugeruje jego nazwa – dodaje elementy interfejsu z efektem szkła.

Wspomniany Liquid Glass docelowo ma trafić do wszystkich systemów operacyjnych Apple, a także będzie stosowany w aplikacjach firmy. Nie jest to może rewolucja, ale zmian nie brakuje. Do tego dochodzą nowości w Apple Intelligence, aczkolwiek łatwo jest dostrzec, że zespół Tima Cooka coraz wyraźniej pozostaje w tyle za konkurencją w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji.

iOS 26 przeszedł chyba największą wizualną zmianę. iPadOS 26 – zgodnie z wcześniejszymi trendami – zapewnia jeszcze więcej rozwiązań, które mają ułatwić pracę z tabletami Apple. Z kolei watchOS 26 to nowy gest, który pozwala na obsługę jedną ręką oraz otrzymujemy AI w monitorowaniu aktywności w ramach funkcji Workout Buddy. Firma usprawniła jeszcze Apple CarPlay, a także pojawiło się wiele mniejszych zmian we wszystkich systemach operacyjnych.

Publiczne bety iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 dostępne do pobrania

Wcześniej rozpoczęły się testy deweloperskich wersji beta, które w założeniach przeznaczone są dla bardziej zaawansowanych użytkowników i twórców aplikacji. Natomiast dziś rusza program publicznych testów, która ma przyciągać wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Apple udostępniło publiczne wersje beta następujących systemów: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26. W celu pobrania wymienionych systemów operacyjnych należy zarejestrować się do programu publicznych testów, co można zrobić na stronie Apple. Następnie, w ustawieniach urządzenia, należy wybrać pobieranie aktualizacji z kanału beta.

Warto pamiętać, że na urządzeniu musimy być zalogowani na to samo konto, które zostało zarejestrowane w programie publicznych testów beta. Oczywiście mamy do czynienia z oprogramowaniem, które może jeszcze zawierać dużo błędów. W związku z tym, nie zaleca się instalowania wersji beta na sprzęcie, z którego korzystamy na co dzień, przykładowo w pracy.