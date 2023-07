Unia Europejska będzie projektować i produkować własne chipy. Zapadła ostateczna decyzja

W ostatnich latach dobitnie przekonaliśmy się, że uzależnienie od zagranicznych producentów – w szczególności tych z Chin – jest bardzo niekorzystne. Unia Europejska zdaje sobie z tego sprawę, dlatego dąży do stworzenia warunków do wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników. Dziś Rada Europejska ostatecznie zatwierdziła „akt w sprawie czipów”.

Unia Europejska chce stać się bardziej niezależna

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Rady Unii Europejskiej, obecnie Europa jest zbyt zależna od czipów produkowanych poza jej granicami, co stało się szczególnie widoczne podczas kryzysu związanego z COVID-19. Wszyscy z pewnością doskonale pamiętacie, jak liczne lockdowny i inne ograniczenia negatywnie wpłynęły na dostępność elektroniki oraz jej ceny – producenci mieli wówczas prawdziwe eldorado, bowiem dzięki temu ich przychody ogromnie wzrosły.

Doświadczenia te skłoniło do opracowania europejskiego aktu o czipach, który ma zmniejszyć podatność Unii Europejskiej na zagrożenia i jej zależność od podmiotów zagranicznych oraz jednocześnie poprawić bezpieczeństwo dostaw, odporność i suwerenność technologiczną Wspólnoty w dziedzinie czipów.

Dziś Rada Unii Europejskiej ostatecznie go zatwierdziła. „Akt w sprawie czipów” ma stworzyć warunki do rozwoju europejskiej bazy przemysłowej w dziedzinie półprzewodników, przyciągnąć inwestycje, promować badania naukowe i innowacje oraz przygotować Europę na wszelkie przyszłe kryzysy w zakresie dostaw czipów.

Unia Europejska przyjęła akt o czipach. Ile to będzie kosztowało?

Oczywiście, aby osiągnąć założone cele, niezbędne są nakłady finansowe. Na realizację „aktu w sprawie czipów” zaplanowano 43 mld euro, z czego z budżetu Unii Europejskiej zostanie na to przeznaczone 3,3 mld euro. Unia Europejska planuje dzięki temu podwoić swój udział w światowym rynku półprzewodników – z obecnych 10% do co najmniej 20% w 2030 roku.

Dzięki aktowi w sprawie czipów Europa stanie na czele światowego wyścigu w dziedzinie półprzewodników. Już teraz możemy sobie wyobrazić, jak będzie to wyglądać w praktyce: nowe zakłady produkcyjne, nowe inwestycje, nowe projekty badawcze. W dłuższej perspektywie przyczyni się to również do odrodzenia naszego przemysłu i zmniejszenia naszej zależności od podmiotów zagranicznych. Héctor Gómez Hernández, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki

Jednocześnie Rada Unii Europejskiej przyjęła zmianę do rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont Europa”, aby umożliwić utworzenie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, które ma rozwijać istniejące Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych pod zmienioną nazwą.