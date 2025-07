Nowy tablet Honor Pad X7 (2025) przypomina mi smartfon Xiaomi

Nowy tablet Honor Pad X7 (2025), który właśnie dołączył do oferty chińskiego producenta, ma wiele wspólnego z urządzeniami, jakie trafiły na rynek kilka lat temu.

Nowy tablet Honor Pad X7 (2025) powoduje déjà vu

Honor Pad X7 po raz pierwszy zadebiutował już w 2021 roku i producent używał w jego przypadku także nazwy Honor Tab X7. Po ponad 4 latach do oferty marki dołączyła nowa odsłona tego modelu. Nie tylko jego nazwa powoduje déjà vu, ale też wygląd, ponieważ wyspa na panelu tylnym przypomina tę, którą widzieliśmy już w Poco X3 NFC i Poco X3 Pro (pierwszy miał premierę w 2020, a drugi w 2021 roku).

Honor Pad X7 2025 (źródło: Honor)

Nowy tablet Honor Pad X7 (2025) to „maluszek”, ponieważ wyposażono go w wyświetlacz o przekątnej zaledwie 8,7 cala, choć górna i dolna ramka (w ułożeniu pionowym) jest szersza niż w większości urządzeń tego typu. Wielu osobom może to jednak odpowiadać, ponieważ dość często spotykamy się z głosami, że obecnie ramki często są zbyt wąskie i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pewny chwyt bez przypadkowego dotykania ekranu. Deklarowany współczynnik screen-to-body wynosi 85%.

Wyświetlacz, oprócz przekątnej 8,7 cala, cechuje się też matrycą TFT LCD (IPS) i rozdzielczością tylko 1340×800 pikseli, co przekłada się na zaledwie 180 ppi. Jasność typowa sięga zaś 500 nitów, choć może zostać zwiększona w słońcu do 625 nitów (co nadal nie jest imponujące). Ekran oferuje również funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i współczynnik kontrastu 1500:1.

Honor Pad X7 2025 (źródło: Honor)

Na przodzie (bez żadnego problemu) znalazło się też miejsce dla aparatu o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2, podczas gdy na tyle, na wspomnianej już wyspie, producent umieścił aparat z matrycą 8 Mpix i f/2.0.

„Pod maską” ulokowano z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm), który jest prawie tak stary jak pierwsza wersja Honor Pad X7. Towarzyszą mu maksymalnie 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej wraz ze slotem na kartę microSD o pojemności do 1 TB oraz akumulatorem o pojemności 7020 mAh, który można ładować z mocą 10 W.

Honor Pad X7 2025 (źródło: Honor)

Ponadto tablet Honor Pad X7 2025 oferuje Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5 oraz głośniki stereo i fabrycznie zainstalowany system Android 15 z funkcją Circle to search. Całe urządzenie ma metalową obudowę o wymiarach 211,8×124,8×7,99 mm i waży 365 gramów.

Honor Pad X7 (2025) – cena

Urządzenie pojawiło się już w Arabii Saudyjskiej, gdzie wersja 4/128 GB kosztuje obecnie 349 SAR, co jest równowartością około 370 złotych, aczkolwiek regularna cena wynosi 449 SAR (~435 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy tablet Honor Pad X7 (2025) będzie dostępny w Polsce.