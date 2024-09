Intel nie wybuduje fabryki w Polsce. Projekt musiał zostać wstrzymany

Firma Intel jednak nie zrealizuje swojego projektu i nie wybuduje fabryki półprzewodników w Polsce. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, opierając się na wiadomościach od samego szefa amerykańskiego giganta.

Intel nie zbuduje fabryki w Polsce. A przynajmniej nie na razie

To był jeden z największych ubiegłorocznych newsów w świecie technologii i biznesu. Intel ogłosił, że wybuduje w Polsce fabrykę półprzewodników za przeszło 4,5 mld dolarów. Budowa miała rozpocząć się w pierwszym kwartale 2024 roku, ale tak się nie stało. Zamiast tego pojawiły się głosy, że projekt może jednak nie zostać zrealizowany, choć amerykański gigant temu zaprzeczał.

Źródło: Intel

Parę dni temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że strona polska wywiązała się ze swojej części umowy z Intelem i we współpracy z Komisją Europejską zadbała o gwarancję dofinansowania. Wydawało się już zatem, że wszystko idzie ku dobremu. Wygląda jednak na to, że happy endu nie będzie, a na pewno nie będzie go w najbliższym czasie.

Ten sam minister Gawkowski opublikował na portalu X wpis, w którym ogłosił, że plan budowy fabryki Intela w Polsce został wstrzymany. Wytłumaczył, że jest to decyzja amerykańskiego producenta, który – ze względu na globalne problemy finansowe – zadecydował o zamrożeniu wszystkich kluczowych inwestycji w Europie. Informacja jest oficjalna – pochodzi od samego dyrektora generalnego firmy, Pata Gelsingera.

Intel wstrzymuje na dwa lata swoje kluczowe inwestycje w Europie – w tym budowę fabryki w Polsce – przez globalne problemy finansowe firmy. Poinformował mnie o tym @PGelsinger, szef Intela. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad przygotowaniem strategicznych inwestycji… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) September 16, 2024

Jak będzie, jak jest, a jak miało być?

Ta decyzja jest wynikiem konieczności reorganizacji wydatków kapitałowych Intela i kolejną próbą ratowania przedsiębiorstwa po ogłoszeniu w ubiegłym miesiącu zwolnień obejmujących 15% całej siły roboczej. Problemy producenta są olbrzymie, o czym świadczyć może chociażby to, że wartość jego akcji na giełdzie tylko w tym roku spadła o 60%.

Czy po tych dwóch latach Intel powróci do realizacji nadwiślańskich planów? Tego jeszcze nie wiadomo. Polski rząd tymczasem jednak się nie poddaje. – „Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad przygotowaniem strategicznych inwestycji półprzewodnikowych. […] To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości” – napisał Krzysztof Gawkowski.

Przypomnę, że Intel chciał wybudować Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem. Fabryka miała zostać uruchomiona w 2027 roku, stać się miejscem pracy dla około 2000 osób i przyczynić się do planowanego wzrostu produkcji półprzewodników w Europie – z obecnych 10 do 20% (w skali globalnej).

W osiągnięciu tego celu pomóc miała także budowa zakładu produkcji półprzewodników w Niemczech, a konkretnie w Magdeburgu. Ta inwestycja jednak również została wstrzymana.