„Ex-Nokia” w końcu wypuści atrakcyjny smartfon. Oby nie zabito go ceną

Firma HMD, która w przeszłości parała się produkcją smartfonów i telefonów marki Nokia, wprowadzi na rynek ciekawy model. Jego specyfikacja może spodobać się klientom. Oby jednak fińska firma nie zmarnowała potencjału sprzętu zbyt wysoką ceną.

Producent telefonów marki Nokia w końcu będzie miał atrakcyjny smartfon w ofercie

Firma z fińskim rodowodem wciąż ma prawa do marki Nokia, lecz w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na smartfonach i telefonach z logo HMD na obudowie. Co prawda na rynku podobno pojawi się jeszcze kilka feature phone’ów z napisem Nokia, lecz umowa licencyjna kończy się w 2026 roku i raczej nie spodziewamy się jej przedłużenia (choć może będzie jak z TCL i Alcatelem).

Urządzenia Finów niewątpliwie wyróżniają się na rynku, lecz trudno powiedzieć, aby dzięki temu podbili serca klientów. Smartfony HMD nie sprzedają się wybitnie, być może dlatego, że nadal nie ma zapotrzebowania na telefony, które można samodzielnie i łatwo naprawić własnym sumptem. A właśnie na takich się skupiają Finowie.

Istnieje szansa, że większym zainteresowaniem będzie cieszyć się smartfon HMD Skyline 2 GT, ponieważ jego specyfikacja techniczna zapowiada się obiecująco. Według informatora, podpisującego się jako HMD_MEME’S, fińska marka przygotowuje sprzęt z potencjalnie mocnym zapleczem fotograficznym.

Urządzenie otrzyma bowiem aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix oraz trzy aparaty z matrycami 50 Mpix. Jeden z nich znajdzie się na przodzie, natomiast pozostałe dwa na tyle. Można zatem spodziewać się, że w taki sensor zostanie „uzbrojony” zarówno teleobiektyw, jak i aparat ultraszerokokątny. Ponadto na panelu tylnym pojawi się czujnik 3D ToF.

Taki zestaw powinien być w stanie zaciekawić osoby, dla których sekcja fotograficzna jest najważniejsza. Szczególnie że do ich dyspozycji oddany zostanie również klawisz przeznaczony do obsługi aparatu, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy będzie to zwyczajny spust migawki z opcją wcześniejszego ustawienia ostrości, czy multifunkcjonalny przycisk podobny do Camera Button w iPhone’ach.

Pozostała specyfikacja techniczna zapowiada się nie mniej interesująco. Smartfon HMD Skyline 2 GT zaoferuje bowiem również wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,55 cala i jasności do 2000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, 12 GB RAM i głośniki stereo. Do tego jest mowa o systemie Android 15 na start, obudowie o szczelności IP67 i „szybkim przycisku”, którego funkcjonalność na tę chwilę pozostaje nieznana.

Tym, na co niektóre osoby mogą natomiast narzekać, są procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 i akumulator o pojemności „tylko” 5000 mAh. Wydajność powinna jednak i tak być wystarczająca dla większości osób, gdyż to SoC z grupy tych „mocniejszych”. Z kolei w przypadku akumulatora zadbano o obsługę ładowania przewodowego o mocy 45 W i kompatybilność z Qi 2.0 – będzie można skorzystać z ładowarek z magnesami, co dziś w smartfonach z Androidem wciąż jest rzadkością.

Będzie też smartfon HMD Skyline 2 – porównanie z HMD Skyline 2 GT i HMD Skyline

Fińska marka planuje wprowadzić na rynek również smartfon HMD Skyline 2. To dobry moment, aby przedstawić Wam jego specyfikację obok parametrów opisanego wyżej Skyline 2 GT oraz dostępnego już w Polsce HMD Skyline.

HMD Skyline 2 HMD Skyline 2 GT HMD Skyline Wyświetlacz pOLED

6,55 cala

Full HD+

144 Hz

jasność do 1200 nitów pOLED

6,55 cala

144 Hz

jasność do 2000 nitów pOLED

6,55 cala

Full HD+ 2400×1080 pikseli

144 Hz

jasność do 1000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM b.d. 12 GB 12 GB Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 33 W 5000 mAh

ładowanie do 45 W 4600 mAh

ładowanie do 33 W Obsługa Qi 2.0 z magnesami TAK TAK TAK, do 15 W Aparat na przodzie 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparat na tyle – główny 108 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix – główny 108 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix

– 3D ToF – główny 108 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix Głośniki stereo TAK TAK TAK System operacyjny Android 15

(3 aktualizacje Androida) Android 15 (b.d. dot. wsparcia) Android 14

(2 aktualizacje Androida + 3 lata aktualizacji zabezpieczeń) Odporność IP54 IP67 IP54 Konstrukcja łatwa w naprawie TAK b.d. TAK

(części zamienne dostępne przez ~7 lat)

O sukcesie HMD Skyline (GT) 2 zadecyduje cena

Cena HMD Skyline w Polsce została ustalona na 2699 złotych, kiedy debiutował w zeszłoroczne wakacje. Nie została ona przyjęta z entuzjazmem wśród polskich klientów. Dziś kosztuje on już od 1999 złotych.

Jeśli Finowie chcą, aby modele HMD Skyline 2 i Skyline 2 GT odniosły sukces, powinni zdecydować się na konkurencyjne ceny – inaczej klienci mogą mieć opory przed ich zakupem. Prywatnie jednak wątpię, że HMD zawalczy ceną – nie zdziwię się, jeśli smartfon HMD Skyline 2 GT będzie kosztował 3000+ złotych.