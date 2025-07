Ex-flagowiec Samsunga w świetnej cenie. Promocja kończy się jednak dziś

Zaprezentowanego w zeszłym roku flagowca Samsunga można teraz kupić w świetnej promocji. Trzeba jednak pospieszyć się, gdyż okazyjna cena obowiązuje tylko do dziś.

Smartfon Samsunga z Galaxy AI kupisz dziś w świetnej cenie

Samsung Galaxy S24 to seria, która zapoczątkowała nową erę w działalności południowokoreańskiego giganta technologicznego. Wraz z nią wdrożono bowiem Galaxy AI, czyli zestaw zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. W dniu premiery Samsung Galaxy S24 w wersji 8/128 GB kosztował 4099 złotych, lecz dziś sprzedawany jest w Polsce w cenach od około 2200 do 3000 złotych.

W ciągu ostatniego roku można było natrafić na kilka ciekawych okazji, ale teraz pojawiła się jedna z lepszych. Obecnie za Samsunga Galaxy S24 8/128 GB zapłacie niecałe 1974 złote. Jest jeden warunek – musicie się szybko zdecydować, bo promocja trwa tylko do dziś.

Samsung Galaxy S24 w świetnej cenie z okazji Amazon Prime Day 2025

Z promocji na Samsung Galaxy S24 8/128 GB (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!) możecie skorzystać w ramach Amazon Prime Day 2025 – najlepsze okazje wyszukaliśmy dla Was już na start tegorocznego wydarzenia, czyli 8 lipca 2025 roku. Za sprzedaż i wysyłkę odpowiada Amazon.

Samsung Galaxy S24 (źródło: Amazon)

Dla przypomnienia, podstawowe informacje na temat Galaxy S24 prezentują się następująco:

ekran – 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 pikseli, 418 ppi, Infinity-O, 1-120 Hz,

procesor – Exynos 2400,

aparat główny – 50 Mpix (główny, 85°, f/1.8, OIS, dual pixel) + 12 Mpix (ultraszerokokątny, 120°, f/2.2) + 10 Mpix (teleobiektyw, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS),

aparat przedni – 12 Mpix (80°, f/2,2),

akumulator – 4000 mAh, ładowanie przewodowe do 25 W, ładowanie bezprzewodowe do 10 W,

klasa ochrony – IP68.

Jak kupić Samsunga Galaxy S24 w obniżonej cenie w promocji na Amazon Prime Day 2025?

Promocja na smartfon Samsung Galaxy S24 w ramach Amazon Prime Day wymaga wykupienia (lub posiadania już wykupionej) subskrypcji Amazon Prime. Jej koszt wynosi 49 złotych rocznie lub 10,99 złotych miesięcznie. Subskrypcja uprawnia też do szybkich dostaw oraz dostępu do platform Prime Video i Prime Gaming. Nowi klienci mogą wypróbować Amazon Prime za darmo przez 1 miesiąc (to także link afiliacyjny).

Amazon Prime Day to festiwal, podczas którego amerykańskie przedsiębiorstwo oferuje swoim subskrybentom wybrane produkty w niższych cenach. Warto wspomnieć, że w tym roku Prime Day trwa wyjątkowo długo, bo aż cztery dni, jednak z okazji można korzystać tylko dziś – 11 lipca 2025 roku.