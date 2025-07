Najnowsza pralka i suszarka Xiaomi jest kompaktowa, ale zmieści naprawdę dużo prania

Lista produktów Xiaomi z kategorii smart home właśnie powiększyła się o kolejne urządzenie. Nowa inteligentna pralka z suszarką została zaprojektowana dla dużych rodzin. Ile prania zmieści?

Ile prania jest w stanie pomieścić najnowsza pralka i suszarka Xiaomi?

Inteligentny dom staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. Jedną z firm, która stworzyła dużą gamę produktów z kategorii smart home, jest Xiaomi. W ciągu ostatnich kilku tygodni ta chińska firma zaprezentowała m.in. inteligentną suszarkę Xiaomi Mijia Dryer 2 Pro oraz wprowadziła na globalny rynek inteligentne okulary Smart Audio Glasses jako alternatywę dla słuchawek i niewielki grzejnik Smart Graphene Heater. Ponadto w Polsce zadebiutował nowy klimatyzator Xiaomi wraz z usługą montażu.

Lista smart-produktów tego producenta rośnie w oczach. A teraz dołącza do nich kolejny – pralko-suszarka zaprojektowana z myślą o dużych rodzinach (ale też tych mniejszych, które za pranie zabierają się nieco rzadziej). Mijia (model XHQG120MJ101) pomieści 12 kilogramów prania i 9 kilogramów rzeczy do suszenia. Jednocześnie sprzęt wcale nie jest ogromny – ma około 60 centymetrów głębokości, więc nada się do mebli w zabudowie.

Pralko-suszarka Xiaomi Mijia (źródło: Gizmochina)

Obudowa skrywa silnik inwerterowy DD (Direct Drive), oferujący prędkość do 1200 obrotów na minutę. Według deklaracji producenta silnik ten ma redukować wibracje i hałas, a Xiaomi udziela na niego aż 10-letniej gwarancji. Nowy sprzęt pracuje z mocą 1800 W.

Inteligentna pralko-suszarka Xiaomi – co oferuje i ile kosztuje?

Nowa pralka Mijia oferuje łącznie 26 programów prania i suszenia. Znajdują się tam m.in. opcje dla konkretnych rodzajów materiałów, takich jak wełna, jedwab, kurtki puchowe czy odzież sportowa. Dostępny jest też szybki, 15-minutowy program.

Na uwagę zasługuje również system suszenia. Pralkę wyposażono w inteligentne czujniki odpowiedzialne za monitorowanie temperatury i wilgotności ubrań w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, gdy rzeczy zostaną już wysuszone, urządzenie automatycznie kończy cykl, aby nie niszczyć ubrań.

Jedną z przydatnych funkcji jest też opcja sterylizacji parowej, która zwalczy nieprzyjemny zapach, ponad 99% bakterii, roztoczy i wirusów oraz zredukuje zagniecenia. Użytkownik będzie mógł także uruchomić program czyszczenia bębna w wysokiej temperaturze wraz z opcją płukania uszczelki wzdłuż drzwiczek za pomocą natrysku.

Pralko-suszarka Xiaomi Mijia (źródło: Gizmochina)

Nowy model pralko-suszarki Xiaomi Mijia (XHQG120MJ101) łączy się z systemem Xiaomi HyperOS Connect oraz aplikacją mobilną Mijia. Dzięki temu użytkownik może zaplanować uruchomienie, cykl prania czy otrzymywać powiadomienia na temat obecnego stanu urządzenia.

Nowa pralko-suszarka Xiaomi póki co trafiła na rynek w Chinach. Sugerowana cena wynosi 1899 juanów chińskich, czyli po przeliczeniu około 965 złotych.