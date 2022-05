Prawdziwa petarda w Epic Games Store! BioShock: The Collection za darmo!

Po zeszłotygodniowej bombie (albo dla niektórych – bombeczce) większość spodziewa się podtrzymania wysokiego poziomu oferowanych darmówek na Epic Games Store. Jak jest w tym tygodniu?

Reklama

BioShock – wędrówki po antyutopiach

Tym razem padło nie na jeden tytuł ale całą trylogię. Bioshock: The Collection zbiera do kupy trzy gry z serii: 1,2 oraz Infinite wraz z wszystkimi dodatkami. Jeżeli wśród obecnie popularnych serii zapomnieliście o trylogii spod ręki Kena Levine’a to służę pomocą w przypomnieniu.

Bioshock Infinite to część, która najbardziej spolaryzowała opnie fanów. (Źródło: Steam)

Pierwsza część BioShocka skupia się na historii ocalałego z katastrofy samolotu rozbitka, który natrafia na podwodne miasto. Choć klimat oraz stawiane przez grę pytania czerpią z filozofii obiektywizmu sformułowanej przez Ayn Rand oraz jej dzieła Atlas Zbuntowany, to nie traktowałbym tytułu jako idealne oddanie myśli amerykańskiej pisarki. Gra się jednak znakomicie!

Druga część dzieje się niemal dekadę po wydarzeniach z oryginału. Tym razem wcielamy się w rolę Obiektu Delta, prototypu dla znanych z poprzedniej części Big Daddych. Ponownie przemierzamy wystylizowane w duch art deco korytarze Rapture, tym razem poszukując zaginionej i „przypisanej” do nas Little Sister.

BioShock Infinite porzuca natomiast podwodne klimaty i spogląda w chmury. Na ich wysokości zawieszone jest bowiem miasto Columbia, będące symbolem wyjątkowości USA. Wchodząc w buty byłego detektywa Bookera DeWitta, próbujemy znaleźć dla naszych nowych, tajemniczych pracodawców dziewczynę o imieniu Elizabeth. Oczywiście nie wszystko idzie zgodnie z planem.

W ramach BioShock The Collection, oprócz zawarcia wszystkich części i dodatków w jeden pakiet, uwspółcześniono wszystkie tytuły: podbito rozdzielczość na konsolach do Full HD, utrzymując przy tym 60 klatek na sekundę, poprawiono jakość tekstur oraz usprawniono czasy ładowania.

BioShock na wszystkich kluczowych platformach

Od 2020 roku kolekcję kupimy na każdą obecną platformę do grania – od PC, PlayStation i Xboksa, po Switcha (gdzie ze względu na ograniczenia sprzętowe zamiast 60 kl./s możemy spodziewać się w miarę stabilnych 30 kl./s.

Kolekcję gier BioShock przypiszemy do naszego konta Epic Games Store do 2 czerwca 2022 roku, do godziny 16:59. Minutę później użytkownicy tej platformy dostaną możliwość pobrania kolejnej, tajemniczej gry.

Pozostało więc tylko sparafrazować zatem klasyczny cytat z pierwszej części: „Would you kindly play BioShock The Collection?”