Teraz zamówisz jedzenie przez aplikację nawet do parku lub… na juwenalia

Aplikacje do szybkiej dostawy produktów nieustannie nas zaskakują nowymi pomysłami i udogodnieniami dla swoich użytkowników. Najnowsze rozwiązania firm Żabka oraz Glovo z pewnością spodobają się tym, którzy uwielbiają spędzać ciepłe popołudnia na zewnątrz.

Reklama

Jush uruchamia plenerowe punkty odbioru

Dotychczas zamawianie zakupów w aplikacji Jush było możliwe wyłącznie z dostawą do domu. Jeśli użytkownik usługi spróbował ustawić adres poza budynkiem, na przykład w parku lub na plaży, wyświetlany był komunikat o błędzie. Nic dziwnego – w zatłoczonych miejscach zlokalizowanie zamawiającego przez kuriera byłoby utrudnione bądź wręcz niemożliwe.

Żabka nie chcąc tracić klientów spędzających wakacje na świeżym powietrzu postanowiła dodać do swojej aplikacji z szybkimi dostawami nową funkcjonalność, która rozwiąże powyższy problem. Firma stworzyła w wybranych miejscach specjalne punkty odbioru, do których można zamówić zakupy.

Miejsca te ustanowiono w pobliżu popularnych punktów spotkań w Warszawie i Piasecznie. Są to głównie parki (Pole Mokotowskie, Park Skaryszewski, Park Moczydło i wiele innych), ale na listę trafiły również Plaża Poniatówka, Pomnik Syreny czy też dziedziniec Akademii Wychowania Fizycznego.

Dzięki temu zakupy na Jush mogą zostać dostarczone do klientów w nawet 15 minut – także tych, którzy aktualnie spędzają czas poza domem. Asortyment produktów jest taki sam jak przy dostawie do domu, a zmienia się jedynie forma odbioru zakupów.

By skorzystać z dostawy do dedykowanych punktów odbioru w plenerze należy zaktualizować aplikację do wersji 1.10 (iOS) lub 1.12 (Android). Są one dostępne w App Store oraz Sklepie Google Play.

Miejmy nadzieję, że Żabka postanowi rozszerzyć to rozwiązanie również na inne miasta, w których Jush jest dostępny (a są to Gdańsk, Kraków oraz Katowice).

Zamów Glovo na Kortowiadę

Nieco podobny schemat zastosuje Glovo w trakcie Kortowiady, czyli olsztyńskich juwenaliów. Tamtejsze święto studentów od lat cieszy się sporą popularnością, a w tym roku zostanie nieco urozmaicone dzięki dostawom jedzenia z Glovo.

Użytkownicy aplikacji spędzający czas na terenie festiwalu będą mogli skorzystać z dostawy jedzenia z restauracji McDonald’s bezpośrednio do dedykowanego punktu odbioru. Będzie on funkcjonował od 2 do 4 czerwca, a tuż obok niego zostanie zlokalizowana dedykowana Strefa Chill Out McDonald’s, w której użytkownicy Glovo będą mogli komfortowo spożyć zamówiony posiłek.

Dla festiwalowiczów przygotowano specjalne promocje obowiązujące podczas Kortowiady. Nowi użytkownicy składający pierwsze zamówienie będą mogli skorzystać z kodu rabatowego „KORTOWIADA” by otrzymać 20 złotych zniżki, natomiast uczestnicy juwenaliów składający zamówienie za min. 35 złotych skorzystają z darmowej dostawy dzięki kodowi „SMACZEK”.

Równocześnie Glovo zapowiada, że pick-up point na olsztyńskich juwenaliach to nie ostatnia tego typu inicjatywa. Firma liczy na spore zainteresowanie podczas tej imprezy i jest w trakcie planowania kolejnych inicjatyw.