Discord świętuje siódme urodziny i szykuje „coś specjalnego”

Discord, popularna platforma do komunikacji, obchodzi dziś siódmą rocznicę powstania. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka ciekawostek na jej temat. Czy jako użytkownicy możemy spodziewać się jakichś prezentów ze strony firmy? Wszystko wskazuje na to, że tak.

13 maja 2015 roku to dzień pierwszego wydania aplikacji Discord. Program służy do prowadzenia rozmów zarówno głosowych, jak i wideo oraz obsługuje system macOS, Windows, Linux, a także platformy mobilne (iOS, Android). Warto zaznaczyć, że nie jest to platforma społecznościowa, a więc poza kanałami tekstowymi i głosowymi, które obserwuje użytkownik, żadne inne treści nie zakłócają jej przejrzystości.

Od Skype’a i Gadu-Gadu, przez Team Speaka aż do Discorda

Początkowo platforma została stworzona z myślą o graczach, aby ułatwić im komunikację podczas rozgrywki online. Teraz korzystają z niej również firmy w celu organizacji spotkań oraz wszelkich biurowych czynności.

Według Sklepu Google Play, Discord został pobrany ponad 100 mln razy. Na wszystkich obsługiwanych platformach, liczba użytkowników już dawno przekroczyła 300 milionów. Co może być przyczyną tak dużego zainteresowania? Poza intuicyjnym interfejsem, dodatkowym atutem niewątpliwie jest humor, jaki deweloperzy wdrożyli do swojej aplikacji.

Discord zabawia użytkowników

Ilość easter eggów, jakie zostały wplecione w program, przechodzi ludzkie pojęcie. Nawet changelogi czy e-maile do użytkowników, dotyczące zmian na platformie, pisane są luźnym, żartobliwym stylem, który pokochały miliony.

Zacznijmy tych wspomnianych już zmian. Na zeszłoroczne, szóste urodziny Discord przearanżował wygląd logo apki. Była to zmiana raczej kosmetyczna, w założeniu mająca ułatwić późniejsze modyfikacje interfejsu graficznego. Pierwotnie logo było asymetryczne w poziomie, co utrudniałoby późniejsze uaktualnienia graficzne.

Logo Discorda przed zmianą

Skoro już jesteśmy przy logo. Ma ono swoje imię – Clyde. Platforma ma również swoją maskotkę zwaną Wumpus. Z maskotki możemy skorzystać witając nowego użytkownika na kanale.

Rok temu dotarła do nas informacja związana z chęcią kupienia Discorda przez Microsoft. Nieoficjalnie mówiło się, że na stole leżały dziesiątki milionów dolarów! Ostatecznie strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie wykupu.

Wspomniałem o tym, że platforma, gdzie tylko może, upycha akcenty humorystyczne? Zobaczcie, jak wygląda strona, która pojawia się w przypadku błędnego odnośnika („błąd 404„). Pierwotnie na tej stronie można było zagrać w ukrytą mini-grę o nazwie SNEK, łudząco podobnej do znanej wszystkim gry SNAKE. Ta funkcja została zastąpiona inną animacją. Może w przyszłości doczekamy się jej powrotu? Podejrzewam, że w ikonicznego dinozaura z Google Chrome nadal sporo osób gra, kiedy łącze internetowe zostanie zerwane, więc dlaczego nie.

Radio 24/7, Discord Nitro i inne usprawnienia

Zapewne nie wielu z was wie, że na Discordzie można skorzystać z opcji radia. Za pomocą zewnętrznej aplikacji 24/7 możemy uruchomić taką funkcję na serwerze. Oczywiście jeśli jesteśmy uprawnieni do zarządzania nim. Ponadto, od 2020 roku możecie udostępnić ekran również w aplikacji mobilnej i nie ograniczać się wyłącznie do wersji stacjonarnej. Standardowo Discord ogłosił to w swoim stylu, czego efekty możecie zobaczyć poniżej.

Idąc za przykładem portali społecznościowych, takich jak choćby Facebook, na Discordzie jest wymagana weryfikacja dwuetapowa, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika. W dodatku subskrybenci planu Nitro mogą korzystać ze specjalnych przywilejów – na przykład customizacji emoji, czy ustawienia animacji GIF zamiast sztampowego zdjęcia profilowego. Plan premium zakłada również samodzielne wybranie Discord Taga (indywidualnego, czterocyfrowego numeru każdego użytkownika), o ile nie jest on już w użyciu.

Od zeszłego roku Discord ma również zastęp swoich botów, którym można przydzielać różne zadania – na przykład dostarczać treści w postaci obrazków z sieci. Ponadto na stronie Discord Status możemy również sprawdzić raporty, dotyczące błędów w aplikacji.

Siódme urodziny Discorda

Konto platformy w serwisie społecznościowym Twitter sugeruje, że firma przygotuje coś specjalnego dla posiadaczy aplikacji. Pojawiła się na nim bowiem zapowiedź „wielkich planów urodzinowych” od 13 do 16 maja 2022 roku. Pozostaje nam bacznie obserwować rozwój sytuacji i czekać na następne ogłoszenia.

Wszystkiego najlepszego, Discord!