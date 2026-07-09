Empik zmusi klientów, żeby wydali więcej – przez nowy regulamin

Subskrybenci Empik Premium muszą pogodzić się z nadchodzącymi, w większości niekorzystnymi zmianami. Sklep idzie śladem Allegro i zmienia regulamin w taki sposób, by klienci robili jeszcze większe zamówienia.

Empik Premium aktualizuje regulamin – te zmiany nie są korzystne dla klientów

W styczniu 2026 roku Empik Premium zmienił zasady na mniej korzystne dla klientów. Zwiększono wtedy minimalną kwotę zamówienia ze 100 złotych do 150 złotych, która uprawnia do skorzystania z darmowej dostawy do punktów odbioru lub przez kuriera. Warto jednak podkreślić, iż kwota ta dotyczyła zamówień składanych u innych sprzedawców niż Empik. Teraz przyszedł czas na kolejne modyfikacje – znowu niekorzystne dla klientów.

Już 23 lipca 2026 roku zmieni się regulamin korzystania z platformy Empik Premium. Operator zwiększy minimalną kwotę zakupów uprawniających do bezpłatnej dostawy z 40 złotych do 49 złotych. Warto przypomnieć, że na podobny zabieg zdecydowano się w marcu 2026 roku w ramach subskrypcji Allegro Smart!, gdzie obecnie darmowa dostawa dostępna jest dla zamówień od 49,90 złotych.

Podkreślę, że minimalna wartość zamówienia nie dotyczy dostaw do salonów Empik w ramach zakupów u sprzedawcy Empik. Są one darmowe bez względu na wartość zamówienia – zarówno w przypadku płatności online, jak i przy odbiorze.

Nowe benefity i zniżki w Empik Premium

Są też dobre wiadomości dla subskrybentów Empik Premium. Klienci, którzy zdecydują się na wybór odbioru zamówienia w salonie, otrzymają rabat w wysokości 10 złotych na kolejne zakupy o minimalnej wartości 100 złotych.

Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać ze:

stałej zniżki w wysokości 15% od aktualnie obowiązujących cen w salonie Empik na produkty, takie jak książka, muzyka, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne i lifestyle, znajdujące się w ofercie salonów Empik – warunkiem otrzymania rabatu jest zrobienie zakupów za minimum 50 złotych,

do 30% zniżki na specjalnie oznaczone produkty,

zwrotów do 30 dni bez podawania przyczyny.

Warto wspomnieć, że uczestnicy Empik Premium mogą też korzystać z dodatkowych korzyści, w tym m.in. zniżek na wymianę cylindra Soda Stream, na bilety na wydarzenia w klubie Empik, do Medicover, Multikina, a także kody do Costa Caffe, Empik Foto i wiele innych.