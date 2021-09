7 mln użytkowników w dwa lata – Empik Premium świętuje drugie urodziny promocjami dla klientów

Empik uruchomił program Empik Premium już ponad dwa lata temu, w sierpniu 2019 roku. Dziś przyszła pora na to, aby w końcu zacząć świętować drugie urodziny z pompą. Na klientów czekają specjalne oferty i promocja na abonament Premium.

Empik podsumował dwa lata programu Empik Premium

Empik podaje, że obecnie z Empik Premium i Premium Free korzysta już 7 mln osób. Z wyliczeń wynika, że przeciętny użytkownik, który jest w programie od samego początku, zaoszczędził średnio 1420 złotych.

Reklama

Łącznie klienci Premium kupili w ciągu dwóch lat ponad 16 mln egzemplarzy książek, 2,5 mln zabawek i 9 mln artykułów papierniczych oraz przesłuchali 25 mln darmowych audiobooków i przeczytali 250 mln bezpłatnych e-booków w usłudze Empik Go, a także wykonali 3,7 mln odbitek w ramach pakietu powitalnego w Empik Foto.

źródło: Empik

Promocje dla klientów z okazji 2. urodzin programu Empik Premium

Empik świętuje drugie urodziny programu Premium z wielką pompą. Na początek informacja dla osób, które jeszcze nie korzystają z płatnej wersji – od dziś, tj. 6 września 2021 roku, mogą wykupić abonament na rok za 39,99 złotych zamiast 49,99 złotych. Czy warto to zrobić? Patrząc przez pryzmat ekskluzywnych promocji, jakie czekają na abonentów Empik Premium, zdecydowanie tak.

Empik informuje bowiem, że codziennie o godzinie 10:00, aż do niedzieli, 12 września 2021 roku, na klientów będą czekać nowe oferty, dzięki którym kupią produkty z różnych kategorii w obniżonych cenach, na przykład w środę konsolę PlayStation 5 taniej o 200 złotych. Ponadto abonenci Empik Premium skorzystają w tym okresie również ze specjalnych ofert w sieci kin Helios i kawiarniach Costa Coffee.

To jednak jeszcze nie koniec atrakcji na drugie urodziny programu. Użytkownicy Premium i Premium Free będą mogli przez najbliższy tydzień skorzystać w sklepach stacjonarnych z wielu atrakcyjnych promocji, m.in. kupić 3 książki z sekcji kryminały i literatura obyczajowa w cenie dwóch, drugą płytę CD taniej o 50%, a także czwarty artykuł papierniczy za 2 grosze.

Ponadto Empik przygotował też rabaty do 50% na asortyment do domu i ogrodu oraz perfumy, rolki i hulajnogi, a do tego też zniżkę do 30% na niektóre zabawki z popularnych serii (w tym LEGO i Smily Play).

Do programu Empik Premium można przystąpić online lub w salonie stacjonarnym.