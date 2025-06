Nowe urządzenie projektanta iPhone’ów zapowiada się coraz ciekawiej

Jony Ive stworzył jedne z najlepiej wyglądających komputerów i smartfonów na rynku. Teraz pracuje nad nowym urządzeniem, które powstaje we współpracy z OpenAI. Całe przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z interesującej strony.

Nowe urządzenie AI projektanta iPhone’ów

Efektem wspólnych pomysłów Steve’a Jobsa i Jony’ego Ive’a był złoty okres w historii Apple. Nie brakuje opinii, że takie coś już się nie powtórzy i firma z Cupertino nigdy nie będzie miała aż takiego wpływu na całą branżę, szczególnie w kwestii designu. Obecnie zdolny projektant pracuje nad zupełnie nowymi pomysłami.

Już jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć, że Jony Ive nawiązał współpracę z OpenAI w celu stworzenia nowego urządzenia wykorzystującego potencjał sztucznej inteligencji. Niektórzy z wyjątkowo optymistycznym nastawieniem do projektu wskazują nawet, że urządzenie będzie miało ogromny wpływ na rynek, prawie taki jak iPhone miał na smartfony.

Radzę jednak wstrzymać się z podobnymi opiniami, ale chyba każdy przyzna, że produkt ma w sobie coś intrygującego. Trudno jednak wskazać, co dokładnie, bowiem na jego temat wiemy niewiele. Chociaż może właśnie ta tajemniczość – w połączeniu ze znanymi nazwiskami – jest pociągająca dla miłośników gadżetów.

Podobno nie jest to smartfon czy inteligentne okulary, w których nacisk mógłby zostać położony na funkcje AI. Pojawią się spekulacje, że będzie to urządzenie do noszenia, które może być czymś na wzór połączenia Plaud NotePin z AI Pin. Możliwe, że produkt otrzyma zestaw mikrofonów i kamer, aby obserwować otoczenie. Do tego może dojść kilka sposobów na jego noszenie – w formie naszyjnika lub przypinki do ubrania.

Plaud NotePin (źródło: Plaud)

Przedstawione rewelacje to jednak tylko przypuszczenia, które oparte są na szczątkowych i mocno nieprecyzyjnych informacjach. Możemy być jednak niemal pewni, że OpenAI ma spore nadzieje z tym projektem. W końcu firma projektowa LoveFrom, należąca do Ive’a, stała się częścią rosnącego imperium Sama Altmana w ramach umowy za kwotę prawie 6,5 mld dolarów.

Nowy projekt Jony’ego Ive’a z ważną aprobatą

Na łamach The Financial Times została opublikowana rozmowa, w której udział wziął Jony Ive i Laurene Powell Jobs, wdowa po Stevie Jobsie. Ich relacja nie ogranicza się tylko do przyjaźni, bowiem Powell Jobs inwestuje w projekty Ive’a, w tym również w jego firmę. Projektant iPhone’ów stwierdził nawet, że nie byłoby LoveFrom, gdyby nie zaangażowanie jego przyjaciółki.

Teraz zarówno Jony, jak i Laurene mają szanse sporo zyskać, gdy nowe urządzenie AI okaże się dużym sukcesem. Niestety, we wspomnianej rozmowie nikt z tej dwójki nie ujawnił szczegółów. Mogliśmy dowiedzieć się tylko, że Powell Jobs wsparła projekt i spodziewa się wielkich rzeczy. Wspomniała, że miała okazję obserwować proces przechodzenia pomysłów w rysunki, a następnie w prototypy. Podobno wszystko, co obecnie dzieje się wokół urządzenia, jest cudowną rzeczą do oglądania.

Jony Ive w udzielonym wywiedział wspomniał, że współpraca z Altmanem przywróciła mu optymizm do technologii. Warto podkreślić, że do technologii, z którą – według Ive’a – mamy obecnie niespokojną relację. Nowe urządzenie ma sprawić, że ta relacja stanie się lepsza.

Pozostaje czekać na efekty prowadzonych prac i miejmy nadzieję, że zobaczymy zdecydowanie nietuzinkowy sprzęt AI. Może nie aż tak rewolucyjny, jak pierwszy iPhone, ale mający duży wpływ na całą branżę.