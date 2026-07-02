Xiaomi wprowadza na globalny rynek nowy powerbank i inteligentną wagę

Na globalnej stronie chińskiego producenta pojawił się nowy powerbank Xiaomi Power Bank 20000 22.5W oraz inteligentna waga Mijia Body Composition Scale S400 Pro. Można zatem spodziewać się, że już wkrótce klienci będą mogli kupić obie te nowości.

Nowy powerbank Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

Jak wskazuje nazwa, nowy powerbank Xiaomi cechuje się pojemnością 20000 mAh (74 Wh). Producent deklaruje, że taki zapas wystarczy na 4-krotne naładowanie modelu iPhone 17 lub 3-krotne Redmi Note 15. Z powodzeniem można użyć go też do naładowania tabletu Xiaomi Pad 6 (1,8-krotnie).

Xiaomi Power Bank 20000 22.5W (źródło: Xiaomi)

Powerbank Xiaomi Power Bank 20000 22.5W może ładować nawet 3 urządzenia jednocześnie (poprzez dwa złącza USB-A i jedno USB-C), a maksymalna moc ładowania wynosi 22,5 W, aczkolwiek w takim przypadku moc ładowania zostanie podzielona pomiędzy podłączone sprzęty.

Co ciekawe, bo dziś raczej już niespotykane, powerbank Xiaomi Power Bank 20000 22.5W ma również złącze microUSB, za pośrednictwem którego można ładować bank energii. Można to zrobić też z użyciem USB-C (w takim przypadku ładowanie do 100% ma potrwać niecałe 7 godzin z mocą 22,5 W).

Bank energii Xiaomi Power Bank 20000 22.5W ma wymiary 150,6×72,2×26,3 mm i – jak podkreśla producent – jest to powerbank, jaki można wziąć ze sobą do samolotu. Cena nie została jeszcze podana przez producenta.

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Nowa inteligentna waga Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro

Nowa inteligentna waga Xiaomi wyróżnia się kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej jasności, który może wyświetlić różny zestaw informacji – nie tylko wagę, ale też wykres przedstawiający zmianę udziału tkanki tłuszczowej czy nawet pomiar pulsu i BMI. Model ten jest w stanie zmierzyć łącznie 25 różnych parametrów.

Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro (źródło: Xiaomi)

Waga Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro naturalnie oferuje łączność z wykorzystaniem Bluetooth 5.1 (BLE), aby użytkownik mógł podejrzeć wszystkie pomiary w aplikacji Xiaomi Home na smartfonie, a także synchronizację danych w chmurze. Wspomniany program pozwala też spersonalizować ekran – wyświetlane informacje czy jasność.

Nowa inteligentna waga Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro ma wymiary 300x300x25,5 mm, waży 1,65 kg i zapewnia pomiar wagi od 0,1 do 150 kg (można też wybrać jednostkę lb). Do zasilania służą 4 baterie AAA, które mają wystarczyć na nawet 150 dni przy 3 pomiarach dziennie (nie są one dołączane w zestawie).

Sugerowana cena Xiaomi Mijia Body Composition Scale S400 Pro na tę chwilę pozostaje nieznana.