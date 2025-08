Sprzątanie podłóg należy do najbardziej nielubianych spośród domowych obowiązków. Na szczęście technologia przyszła z pomocą i dziś w dużej mierze wyręczyć mogą nas roboty sprzątające, a alternatywą dla osób, które wolą mieć wszystko pod kontrolą i oczekują lepszych efektów, są odkurzacze pionowe z funkcją mycia. Takie urządzenia i zbiorą kurz czy okruchy, i uporają się z plamami, a niektóre modele wessą nawet rozlane płyny.

Wybieramy najlepszy odkurzacz pionowy z funkcją mycia

Niniejszy ranking odkurzaczy pionowych z funkcją mycia zawiera 10 urządzeń, których ceny rozpoczynają się poniżej progu 1000 złotych, a kończą tuż powyżej 3000 złotych. Propozycje są więc dostosowane do różnych budżetów, jak również preferencji i wymagań. Znajdziesz tu zarówno modele z wałkami mopującymi i funkcją zbierania płynów, jak i niezbierające płynów, ale lepiej doczyszczające połyskujące powierzchnie urządzenia z obrotowymi padami.

Tworząc to zestawienie starałem się stawiać przede wszystkim na różnorodność, ogólną jakość produktów, jak i ich stosunek ceny do oferowanych możliwości. Duży wpływ na ostateczny kształt rankingu miał również Kacper, który – poza współpracą z Tabletowo.pl – prowadzi także swój kanał Kapsologicznie, na którym można znaleźć wiele wideorecenzji odkurzaczy pionowych (zresztą, w przypadku polecanych tu modeli umieściłem je również w treści).

Lista przedstawia się następująco…

Jaki odkurzacz pionowy z funkcją mycia? Ranking 2025:

Beko Wet&Dry VCW70340W – tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia

– tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia Mova K30 Mix – najlepszy stosunek ceny do oferowanych możliwości

– najlepszy stosunek ceny do oferowanych możliwości Jimmy PW11 Pro – te dwa wałki to wcale nie wałek

– te dwa wałki to wcale nie wałek Mova X4 Pro – pionowy odkurzacz, który zmywa nawet trudne plamy

– pionowy odkurzacz, który zmywa nawet trudne plamy Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy z aplikacją i robotycznym ramieniem

– odkurzacz pionowy z aplikacją i robotycznym ramieniem Tefal X-Clean 10 – lekki i poręczny odkurzacz z funkcją mycia

– lekki i poręczny odkurzacz z funkcją mycia Tefal X-Force Flex 13.60 – dobra opcja nieco innego typu

– dobra opcja nieco innego typu Electrolux Power Hygienic 800 – niezawodny odkurzacz pionowy z mopem

– niezawodny odkurzacz pionowy z mopem Samsung Jet 95 Premium – wysokiej klasy odkurzacz pionowy

– wysokiej klasy odkurzacz pionowy Dyson V15s Detect Submarine – najlepszy odkurzacz z padami mopującymi

Zanim zaczniemy, kilka słów wyjaśnienia. Warto mieć świadomość, że pod określeniem odkurzacz pionowy z funkcją mycia może kryć się kilka różnych urządzeń. Podstawowe dwa typy to modele z głowicą myjącą oraz z padami mopującymi. Niezaprzeczalnym atutem tych pierwszych jest zbieranie płynów, drugie zaś skuteczniej doczyszczają smugi. W rankingu polecam i jedne, i drugie.

W przypadku urządzeń z głowicą myjącą, której częścią są wałki, warto wybierać modele, które oferują ich automatyczne mycie i suszenie. Ze względu na ich dużą grubość nieraz trudno jest je bowiem wysuszyć, a pozostająca wilgoć nie służy nie tylko walorom zapachowym, ale też higienie.

Dlatego na przykład sam nie zdecydowałbym się na zakup niezwykle popularnego modelu iLife W90, pomimo że pod względem samej skuteczności czyszczenia jest to naprawdę niezły sprzęt. Jego niepodważalną zaletą jest także cena oscylująca wokół kwoty 500 złotych. Jeśli celujesz właśnie w jak najtańsze urządzenie, polecam recenzję Kacpra, z której dowiesz się więcej:

Tymczasem przejdźmy już do faktycznego rankingu. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Beko Wet&Dry VCW70340W – tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia

Zestawienie otwiera model Beko Wet&Dry VCW70340W, który może Cię zainteresować szczególnie wtedy, kiedy marzy Ci się stosunkowo tani odkurzacz pionowy z funkcją czyszczenia na mokro. Jedno, o czym warto wspomnieć od razu, to fakt, że – jako jedyny w tym rankingu – jest to model przewodowy, co z jednej strony oznacza brak obaw o akumulator rozładowany w najmniej odpowiednim momencie, ale z drugiej – nieco mniejszą swobodę ruchów. Ta ostatnia nie jest jednak tragiczna, bo kabel ma aż 7 metrów długości.

Urządzenie umożliwia efektywne odkurzanie i mopowanie podłóg, a w walce ze szczególnie uporczywymi plamami pomaga mu funkcja mycia parowego. Przy okazji usuwa do 99,9% bakterii i wirusów. Za pomocą przycisków można regulować ilość rozpylanej wody – w zależności od tego, jakie są Twoje potrzeby i preferencje. Dobra wiadomość jest też taka, że woda nie kończy się zbyt szybko – zbiornik na nią cechuje się bowiem pojemnością 0,55 litra. Drugi pojemnik – na brudną wodę – ma natomiast 0,48 litra.

Beko Wet&Dry VCW70340W (fot. Beko)

Brudna woda jest automatycznie zbierana do zbiornika, więc Twoje zadanie ogranicza się do jego opróżniania. Nie musisz nawet myć wałka mopującego, ponieważ czyści się sam – w stacji dokującej. Stabilna konstrukcja, dzięki której utrzymuje pozycję pionową bez podparcia oraz system podwójnej filtracji, to kolejne atuty, o których warto wspomnieć. Za minus można natomiast uznać dość głośną pracę (83 dB) oraz brak doświetlenia LED-owego w szczotce.

Najważniejsze cechy odkurzacza Beko Wet&Dry VCW70340W:

moc: 1400 W,

głośność pracy: ~83 dB,

zasilanie: sieciowe (7-metrowy przewód),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: nie dotyczy,

pojemność zbiorników: 0,55 l na czystą wodę; 0,48 l na brudną wodę,

filtracja: EPA 10, filtr zmywalny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: nie,

wysokość i waga urządzenia: 119 cm; 2,94 kg,

cena i dostępność:

Mova K30 Mix – najlepszy stosunek ceny do oferowanych możliwości

Jeśli odkurzacz pionowy ma dla Ciebie sens tylko wtedy, gdy jest bezprzewodowy, koniecznie skieruj swój wzrok na model Mova K30 Mix. W porównaniu do wcześniej przedstawionego Beko trzeba dołożyć parę stówek, ale być może warto to zrobić dla własnego komfortu. Jeśli chodzi o maksymalny czas pracy, w tym urządzeniu sięga on 60 minut na najniższym poziomie mocy lub 15 minut na najwyższym.

No właśnie, K30 Mix oferuje skuteczne odkurzanie z regulacją mocy ssania na 4 poziomach, a zabrudzenia trafiają do zbiornika o pojemności 0,5 litra. Do tego urządzenie zbiera płyny i mopuje podłogi – z jednym i drugim radząc sobie równie dobrze, co z odkurzaniem. Nie bez znaczenia jest również funkcja automatycznego czyszczenia wałka, dzięki czemu obsługa jest wygodna, a higiena – utrzymana na wysokim poziomie.

Co warto podkreślić, istnieje także możliwość odłączenia odkurzacza ręcznego, co pomaga w czyszczeniu materacy i tapicerowanych mebli (szczególnie że w zestawie mamy mini elektroszczotkę i szczelinówkę). Czyni to z niego także dobry odkurzacz samochodowy.

Przy tym wszystkim urządzenie cechuje się również nieco cichszym działaniem, generując hałas na poziomie 76 dB. Kacper w recenzji zwrócił także uwagę na to, że model komunikuje się z nami w języku polskim, a wystawiona przez niego ocena 9,1/10 wyraźnie wskazuje na to, że jest to kawał dobrego sprzętu.

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova K30 Mix:

moc: 300 W,

głośność pracy: ~76 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 2600 mAh),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 300 minut,

pojemność zbiorników: 0,6 l na czystą wodę; 0,5 l na brudną wodę; 0,5 l na kurz,

filtracja: filtr antyalergiczny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: nie,

wysokość i waga urządzenia: 113,5 cm; 2,79 kg,

cena i dostępność:

Jimmy PW11 Pro – te dwa wałki to wcale nie wałek

Jimmy PW11 Pro stanowi bardzo interesująca alternatywę dla wyżej opisanego modelu. Dostępny jest w zbliżonej cenie i ma też całkiem zbliżoną charakterystykę. Oferuje bardzo skutecznie odkurzanie i równie dobrze sprawdza się w czyszczeniu na mokro – zarówno, jeśli chodzi o zbieranie rozlanych płynów, jak i mopowanie podłogi. Zapewnia przy tym wysoki poziom higieny, umożliwiając wygodne opróżnianie pojemników oraz samodzielnie myjąc wałki mopujące.

No właśnie – wałki. Jimmy PW11 Pro bowiem wyróżnia się szczotką z dwoma obrotowymi wałkami, dzięki czemu w wielu sytuacjach może się okazać po prostu wydajniejszy od konkurentów. Szczególnie że nie brakuje mu też mocy. Testy przeprowadzone przez Kacpra wyraźnie dowiodły, że z różnego rodzaju zabrudzeniami odkurzacz ten radzi sobie lepiej niż dobrze.

Za potencjalny minus można by uznać dość dużą wagę urządzenia. Odkurzacz waży bowiem aż 4,6 kg. W praktyce jednak nie jest to aż tak uciążliwe, jak mogłoby się wydawać. Producent postarał się bowiem o elastyczne elementy konstrukcyjne i dobrze dopasowane kółka, dzięki czemu urządzenie porusza się po podłodze płynnie i bezproblemowo. A, no i szkoda, że Jimmy nie rozmawia z nami po polsku, ale ostatecznie chyba można na to przymknąć ucho oko.

Najważniejsze cechy odkurzacza Jimmy PW11 Pro:

moc: 460 W,

głośność pracy: ~80 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 4600 mAh),

rodzaj mopa: dwa wałki,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: 80 minut / 270 minut,

pojemność zbiorników: 0,6 l na czystą wodę; 0,45 l na brudną wodę; 0,3 l na kurz,

filtracja: filtr zmywalny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 110 cm; 4,6 kg,

cena i dostępność:

Mova X4 Pro – pionowy odkurzacz, który zmywa nawet trudne plamy

Mova X4 Pro to w opinii wielu osób najlepszy odkurzacz pionowy z funkcją mycia. I, cóż, testy udowadniają, że przynajmniej pod względem skuteczności czyszczenia podłóg na mokro znajduje się w ścisłej czołówce. Wśród jego największych atutów znajdują się: automatyczne czyszczenie szczotki w stacji oraz podgrzewanie wody nawet do 80 stopni Celsjusza (i możliwość pryskania nią), co znacząco ułatwia usuwanie najtrudniejszych plam, takich jak przyschnięty keczup.

Model X4 Pro jest niesamowicie skuteczny w myciu podłóg na mokro, ale zupełnie nie musi się też wstydzić tego, jak działa na sucho. W roli odkurzacza na twardych podłogach wypada po prostu świetnie – między innymi dzięki mocy ssania na poziomie 20000 Pa.

Fajnie też, że urządzenie ma podświetlaną szczotkę, co pomaga w sprzątaniu słabiej oświetlonych miejsc i dostrzeganiu mniejszych nieczystości. Jedynie dywany i wykładziny stanowią dla niego nieco zbyt duże wyzwanie.

Podobnie jak roboty sprzątające marki Mova, tak i ten odkurzacz został wyposażony w szczotkę, która ma nożyki, redukujące ryzyko wplątywania się włosów – to naprawdę fajna rzecz. Poza tym urządzenie jest niezwykle wygodne w utrzymywaniu czystości i intuicyjne w obsłudze. Tę ostatnią ułatwiają dodatkowo komunikaty w języku polskim.

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova X4 Pro:

moc: 450 W,

głośność pracy: ~63 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 5000 mAh),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: 45 minut / 240 minut,

pojemność zbiorników: 0,73 l na czystą wodę; 0,76 l na brudną wodę,

filtracja: HEPA,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 114 cm; 5,3 kg,

cena i dostępność:

Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy z aplikacją i robotycznym ramieniem

W modelu Dreame H15 Pro można upatrywać największego rywala wyżej wspomnianej Movy, choć trudno na poważnie podchodzić do tematu faktycznej rywalizacji, gdy (he, he) mowa o dwóch markach spod tego samego parasola. To pionowy robot sprzątający, który równocześnie zapewnia bardzo wysoką skuteczność sprzątania na sucho i mokro, pierwszorzędną wygodę użytkowania oraz wysoki poziom higieny, między innymi za sprawą samoczyszczenia z suszeniem wałka.

Nie brakuje tu też ciekawostek. Jedną z nich jest intuicyjna, a przy tym funkcjonalna aplikacja na telefon, dzięki której nietrudno jest mieć wszystko pod kontrolą. Inną – ruchome ramię ze ściągaczką, pozwalające zebrać większą ilość cieczy, a także, jak zapowiada producent, bliżej podjechać do krawędzi, niż ma to miejsce w konkurencyjnych modelach (choć jak to działa polecam sprawdzić w podlinkowanej recenzji).

Minusy? Najważniejszym jest brak podświetlenia szczotki. W porównaniu do Mova X4 Pro brakuje też podgrzewania wody do mycia podłóg (podgrzewana – i to nawet do 100 stopni Celsjusza – jest jedynie woda służąca do czyszczenia wałka po sprzątaniu). Szkoda też, że producent nie zdecydował się na pojemnik automatycznie dozujący płyn do mycia, szczególnie że dwie generacje wstecz takie rozwiązanie było dostępne. Innymi słowy: to solidny sprzęt, ale nie doskonały. Ocena 8/10, jaką wystawiła mu Kasia, wydaje się w pełni adekwatna.

Najważniejsze cechy odkurzacza Dreame H15 Pro:

moc: 400 W,

głośność pracy: ~76 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 5000 mAh),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 240 minut,

pojemność zbiorników: 0,78 l na czystą wodę; 0,7 l na brudną wodę,

filtracja: EPA10,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 115 cm; 5,8 kg,

cena i dostępność:

Tefal X-Clean 10 – lekki i poręczny odkurzacz z funkcją mycia

Opracowany we współpracy z Narwalem odkurzacz Tefal X-Clean 10 to jeszcze jeden model, którym mogą zainteresować się osoby o nieco wyższych wymaganiach. Nie jest tani, ale testy pokazały, że wart jest swojej ceny, bo odwdzięcza się bardzo wysoką skutecznością sprzątania. Zarówno zbieranie okruchów przez odkurzacz, jak i eliminacja plam (nawet tych uporczywych) odbywa się absolutnie bez zarzutu.

Model ten jest również niezwykle wygodny w obsłudze. Panel na rączce jest czytelny i intuicyjny, a przysłowiową wisienką na torcie są komunikaty w języku polskim. Nie bez znaczenia jest też to, jak dobrze X-Clean 10 prowadzi się po podłodze. Nie trzeba się również obawiać o kwestię utrzymania samego odkurzacza w czystości, ponieważ zbiorniki są dobrze pomyślane, a wałek jest automatycznie czyszczony (a następnie suszony w temperaturze 65 stopni Celsjusza) w stacji.

Tefal X-Clean 10, podobnie jak większość konkurencyjnych urządzeń, może działać do godziny na jednym ładowaniu. To jednak, co go wyróżnia, to fakt, że uzupełnianie energii zajmuje jedynie 3,5 godziny. W połączeniu z automatycznym suszeniem wałka oznacza to, że sprzęt jest gotowy na drugą rundę w ekspresowym tempie.

Najważniejsze cechy odkurzacza Tefal X-Clean 10:

moc: 200 W,

głośność pracy: ~72 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 3600 mAh),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: tak,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 210 minut,

pojemność zbiorników: 0,79 l na czystą wodę; 0,67 l na brudną wodę,

filtracja: EPA,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: nie,

wysokość i waga urządzenia: 116 cm; 4,15 kg,

cena i dostępność:

Tefal X-Force Flex 13.60 – dobra opcja nieco innego typu

Pozostajemy w ofercie tego producenta, ale przechodzimy do urządzeń nieco innego typu. Tefal X-Force Flex 13.60 bowiem nie ma wałka do mycia na mokro, lecz zamiast tego wykorzystuje pady mopujące. To rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Wśród tych pierwszych znajduje się skuteczniejsze doczyszczanie smug na podłogach w połysku. Wśród minusów zaś – brak zbierania brudnej wody, przez co nie nadaje się jako tako do eliminacji mokrych zabrudzeń, a jedynie plam po nich.

To nie znaczy, że jest to urządzenie gorsze, ale jednak kierowane do osób o nieco innych potrzebach. Fakty są też bowiem takie, że urządzenie nie znalazło się w tym rankingu przez przypadek. W swojej klasie jest to naprawdę świetny sprzęt, mogący pochwalić się nieprzeciętną skutecznością zarówno w zbieraniu suchego brudu, jak i czyszczeniu na mokro. Szkoda tylko, że nakładki mopujące trzeba czyścić ręcznie.

Wśród kolejnych zalet można wymienić doświetlenie LED-owe (ułatwiające dostrzeganie okruchów i innych nieczystości), łamaną rurę (pozwalającą wygodnie sprzątać pod meblami), dziecinnie prostą obsługę oraz sporą kolekcję akcesoriów w zestawie.

Najważniejsze cechy odkurzacza Tefal X-Force Flex 13.60:

moc: 380 W,

głośność pracy: ~83 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 2000 mAh),

rodzaj mopa: pady,

funkcja samoczyszczenia: nie,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 180 minut,

pojemność zbiorników: 0,3 l na czystą wodę; 0,65 l na kurz,

filtracja: EPA, filtr zmywalny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 113 cm; 2,9 kg,

cena i dostępność:

Electrolux Power Hygienic 800 – niezawodny odkurzacz pionowy z mopem

Kolejną propozycją jest Electrolux Power Hygienic 800 – kompletne rozwiązanie do sprzątania mieszkania. To tak naprawdę bogaty zestaw, na który składa się odkurzacz z elektroszczotką do podłóg twardych i dywanów, nasadka mopująca czy też ssawka do delikatnych powierzchni. Z urządzenia można korzystać z zarówno w pełnym rozmiarze, jak i w postaci odłączanego odkurzacza ręcznego.

Duża moc ssania zapewnia skuteczne odkurzanie, a szybko obracające się pady mopujące sprawiają, że także czyszczenie na mokro odbywa się bez zarzutu. Jedynie minus jest taki, że same nasadki trzeba myć, a następnie suszyć samodzielnie. No i urządzenie samo nie wessie rozlanych płynów – trzeba się z nimi uporać na własną rękę, a później – już przy użyciu odkurzacza mopującego – wyeliminować plamy.

Electrolux Power Hygienic 800 (fot. Electrolux)

Lekka i poręczna konstrukcja to kolejne atuty, podobnie jak ssawka z doświetleniem LED-owym, ułatwiająca dokładne czyszczenie. Czas pracy sięgający 60 minut na jednym ładowaniu to zaś standard. Nienaganna estetyka oraz intuicyjna obsługa zapewniana przez cyfrowy wyświetlacz stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy odkurzacza Electrolux Power Hygienic 800:

moc: b/d,

głośność pracy: ~79 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 2500 mAh),

rodzaj mopa: pady,

funkcja samoczyszczenia: nie,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 150 minut,

pojemność zbiorników: 0,3 l na czystą wodę; 0,65 l na kurz,

filtracja: filtr antyalergiczny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 115 cm; 2,9 kg,

cena i dostępność:

Samsung Jet 95 Premium – wysokiej klasy odkurzacz pionowy

Godną uwagi alternatywą dla urządzenia marki Electrolux jest Samsung Jet 95 Premium. To lekki odkurzacz pionowy, którego atutem – przynajmniej dla części osób – może być także stosunkowo niewielka wysokość (poniżej 1 metra). Równocześnie producent postawił na mocny silnik z technologią cyklonową, optymalizującą przepływ powietrza w taki sposób, że zbieranie różnego rodzaju zanieczyszczeń jest wyjątkowo wydajne, podobnie jak ich filtracja. Silnik cechuje się też wysoką trwałością, co potwierdza 10-letnia gwarancja.

Na uwagę zasługuje również zestaw akcesoriów. Najważniejsze z nich to podświetlana elektroszczotka do parkietu z głowicą obracającą się w zakresie 180 stopni oraz końcówka z dwoma padami mopującymi, obracającymi się z prędkością 260 obrotów na minutę. Do tego dochodzi mini elektroszczotka zoptymalizowana pod kątem zbierania sierści, szczelinówka, miękka szczotka do kurzu oraz końcówka elastyczna.

Samsung Jet 95 Premium (fot. Samsung)

Odkurzacz jest także wygodny w obsłudze, a jego akumulator zapewnia maksymalnie godzinę działania między ładowaniami. Warto też podkreślić, że producent gwarantuje zachowanie 70% pojemności po 500 cyklach ładowania. Wybierając Jet 95 Premium, można zatem mieć pewność, że kupuje się sprzęt na lata.

Najważniejsze cechy odkurzacza Samsung Jet 95 Premium:

moc: 580 W,

głośność pracy: ~86 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator b/d mAh),

rodzaj mopa: pady,

funkcja samoczyszczenia: nie,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 210 minut,

pojemność zbiorników: 0,15 l na czystą wodę, 0,8 l na kurz,

filtracja: filtr antyalergiczny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 93 cm; 2,71 kg,

cena i dostępność:

Dyson V15s Detect Submarine – najlepszy odkurzacz z padami mopującymi

Dyson to klasa sama w sobie. I nie inaczej jest tym w przypadku. Choć V15s Detect Submarine to pierwszy robot pionowy z funkcją aktywnego mycia w ofercie tego producenta, zdecydowanie zasługuje na to, by nie tylko znaleźć się w tym rankingu, ale też otrzymać tytuł najlepszego.

Jeśli chodzi o jakość samego odkurzania, to raczej wiadomo, że nie ma się o co obawiać. Jest świetnie, a nawet lepiej. Z mopowaniem producent także poradził sobie nieźle, choć pod tym względem konkurentom zdarza się działać lepiej. Mimo wszystko V15s zapewnia bardzo dobrą skuteczność sprzątania, zarówno w każdej funkcji z osobna, jak i podczas równoczesnego usuwania suchych i mokrych zanieczyszczeń.

Dyson V15s Detect Submarine (fot. Dyson)

Wśród dodatkowych zalet tego modelu znajdują się: podświetlana szczotka, niska głośność działania w większości trybów, zaawansowana filtracja (idealna dla alergików), pierwszorzędna ergonomia oraz niezła jakość wykonania. To najlepsza opcja, jeśli chcesz kupić świetny odkurzacz z funkcją mopowania i dobra (ale są lepsze), jeśli marzy Ci się pionowy mop z funkcją odkurzania.

Najważniejsze cechy odkurzacza Dyson V15s Detect Submarine:

moc: 660 W,

głośność pracy: ~81 dB,

zasilanie: bezprzewodowe (akumulator 3600 mAh),

rodzaj mopa: wałek,

funkcja samoczyszczenia: nie,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 270 minut,

pojemność zbiorników: 0,3 l na czystą wodę; 0,36 l na brudną wodę,

filtracja: filtr antyalergiczny,

regulacja mocy ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

wysokość i waga urządzenia: 126 cm; 2,7 kg,

cena i dostępność:

A może mop elektryczny…?

Jeżeli chodzi o ranking, to byłoby na tyle. Na koniec chciałbym jednak jeszcze wspomnieć o innej możliwości, mianowicie o mopach elektrycznych. To urządzenia, które nie są jako tako odkurzaczami, ale pozwalają na skuteczne czyszczenie podłóg na mokro. Wśród godnych polecenia modeli znajduje się na przykład Philips OneUp.

Na wzmiankę zasługuje również konkretny sprzęt, jakim jest Roborock F25 Combo. Tak naprawdę jest to zestaw, na który składają się dwa urządzenia: jedno jest odkurzaczem, drugie mopem elektrycznym. Zajmuje dużo miejsca, ale skuteczności odmówić mu nie można.