Inspiracją dla nowego odkurzacza Dysona był… ołówek

Dyson pokazał najnowszy sprzęt, który z pewnością wyróżni się na rynku. Co oferuje super cienki model PencilVac?

Dyson PencilVac – co oferuje najcieńszy odkurzacz świata?

Marka Dyson znana jest przede wszystkim z nowoczesnych odkurzaczy, które można śmiało nazwać innowacyjnymi (choć w jej ofercie pojawiły się też… słuchawki Dyson OnTrac). Przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku i wprowadza do swoich sprzętów coraz więcej unikatowych funkcji. Ostatnio zaprezentowało kolejny model i okrzyknęło go hasłem „najcieńszy odkurzacz świata”.

Na pierwszy rzut oka kształt nowego Dyson PencilVac nieco przypomina miotłę. Urządzenie zostało wyposażone w niezwykle cienką rurę z uchwytem, a jej średnica wynosi zaledwie 3,8 centymetra! Konstrukcja ta skrywa niesamowicie mały silnik Dyson Hyperdymium 140k o szerokości 2,8 centymetra. W rurze ulokowano również zbiorniczek na kurz o pojemności 0,08 litra.

Wydaje się, że to bardzo niewiele, jednak producent dodatkowo zainstalował system kompresji pyłu, dzięki czemu zbiornik ma pomieścić pięć razy więcej kurzu niż jego objętość fizyczna. Ciekawy jest też bezdotykowy mechanizm opróżniania w formie dźwigni. Cały odkurzacz waży zaledwie 1,8 kilograma.

Jak zapewne się domyślacie – wraz z mniejszym rozmiarem spada również wydajność. W przypadku Dyson PencilVac użytkownicy będą mieli do czynienia z mocą ssania 55AW. To niewiele, biorąc pod uwagę, że np. Dyson V15s Submarine oferuje 240AW.

Zupełnie nowa szczotka Dyson Fluffycones

W Dyson PencilVac na wyróżnienie zasługuje również zupełnie nowa szczotka o nazwie Fluffycones. Producent wyposażył ją w aż 4 rolki o kształcie ściętego stożka, zamiast tradycyjnego walca. Taka forma nie jest przypadkowa. Stożkowe rolki mają w łatwiejszy sposób kierować długie włosy do pojemnika na kurz.

Ponadto wałki wystają po bokach, dzięki czemu użytkownik zdoła dotrzeć do wszystkich zakamarków wzdłuż ścian i listew przypodłogowych. Jakby tego było mało, stożki obracają się w przeciwnych kierunkach, więc odkurzacz powinien zbierać kurz nie tylko, gdy jedzie do przodu, ale również do tyłu. W dokładnym sprzątaniu pomoże też oświetlenie przed i za szczotką.

PencilVac można również położyć płasko na podłodze, aby sprzątnąć pod meblami. Maksymalna wysokość szczotki w takim położeniu wynosi 9,5 centymetra. Dyson Pencilvac obejmuje też obrotową końcówkę szczelinową, która pomoże zebrać pajęczyny w kątach. Jak zauważa TechRadar, to pierwszy model odkurzacza ręcznego, który łączy się z aplikacją MyDyson.

PencilVac ma w sierpniu 2025 roku zadebiutować w Australii, a w 2026 roku w Wielkiej Brytanii. Na ten moment nie wiadomo, czy będzie dostępny również na polskim rynku.