Ile czasu korzysta z telefonu Twoje dziecko? Sprawdź, czy masz powody do niepokoju

Nieustanny rozwój technologii mobilnych sprawia, że po urządzenia mobilne sięgają coraz młodsi użytkownicy. Do tego dzieci spędzają przez ekranami coraz więcej czasu. W najnowszym badaniu, zleconym przez firmę Digital Care, aż 64% rodziców przyznało, że ich dziecko posiada własny smartfon, a blisko połowa najmłodszych spędza ponad 3 godzin z nim w ręce.

Dziecko ze smartfonem w ręce

Firma Digital Care przeprowadziła badanie, w którym chciała dowiedzieć się, jak rodzice podchodzą do zakupu tych urządzeń dla swoich pociech oraz ile czasu dzieci korzystają ze smartfonów.

Na pytanie „Czy twoje dziecko ma telefon?” twierdząco odpowiedziało 64% biorących udział w badaniu. Najwięcej dzieci posiadających smartfon było w wieku powyżej 15 lat – 43%. Grupa wiekowa 11-15 lat w tym zestawieniu zajmuje 40%, a 21% dzieci miało 8-10 lat. Nie była to najmłodsza grupa wiekowa w tym zestawieniu – 13% pociech miało 5-7 lat.

Rodzice zostali zapytani również, ile kosztował smartfon ich dziecka. 20% zdecydowało się przekazać swój nieużywany telefon swojej pociesze. Na budżetowy model do 1000 złotych postawiło zdecydowanie najwięcej, bo aż 47% rodziców. Nieco droższe urządzenie, w przedziale cenowym od 1000 do 2000 złotych, wybrało 23% osób. Urządzenie za ponad 2000 złotych ma 10% dzieci.

Ponad połowa rodziców (52%) powiedziała też, że ich dziecko posiada smartwatch, smartband lub opaskę z funkcją telefonu. Jeszcze więcej, bo 54%, przyznało, że limituje korzystanie z telefonu. 46% osób potwierdziło również, że zainstalowało blokady rodzicielskie, a 40% sprawdza lokalizację swojego dziecka.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Z badania wynika, że poniżej 60 minut dziennie z telefonu korzysta zaledwie 14% dzieci. Od 3 do 5 godzin dziennie używa go ¼ najmłodszych. Więcej niż 5 godzin przed ekranem deklaruje 15% respondentów. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było zaś od 1 do 3 godzin – tę opcję zaznaczyło 44% badanych.

Blisko 60% rodziców odpowiedziało też, że ich dziecko używa telefonu do korzystania z mediów społecznościowych. Niemal połowa polskich dzieci spędza ponad 3 godziny przed ekranem. Może to mieć negatywny wpływ zarówno za zdrowie fizyczne, jak i psychiczne najmłodszych.

źródło: Digital Care

Czas spędzony przed smartfonem a zdrowie dziecka

Najmłodsi często padają ofiarą mediów społecznościowych. Mogą one negatywnie wpłynąć na zadowolenie ze swojego życia. Najczęściej w przypadku dziewczynek zdarza się to w wieku 11-13 lat, a u chłopców pomiędzy 14., a 15. rokiem życia. Potwierdzają to badania, przeprowadzone przez naukowców. Jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych, czyli TikTok, jest również analizowany przez badaczy pod tym kątem.

Badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do ciekawych wniosków, że im więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, tym większe ryzyko, że poczujemy się społecznie wyobcowani.

Przez to, że najmłodsi coraz więcej czasu spędzają przed ekranami, pogorszeniu ulega też ich zdrowie fizyczne. Więcej czasu z telefonem w ręce to mniej czasu na ruch i aktywność fizyczną. Według danych WHO 80% nastolatków nie jest obecnie wystarczająco aktywnych fizycznie.