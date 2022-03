Badany jest wpływ TikToka na zdrowie psychiczne dzieci

Aplikacje społecznościowe to współcześnie podstawa komunikacji między młodymi ludźmi oraz główne źródło informacji. Czas spędzany na przeglądanie dostępnych w nich treści wzrasta. Jedną z najpopularniejszych platform jest TikTok.

Reklama

TikTok pod lupą w Stanach Zjednoczonych

Stanowi prokuratorzy z Kalifornii, Florydy, Kentucky i kilku innych regionów USA postanowili przyjrzeć się bliżej wpływowi, jaki TikTok wywiera na młode umysły i ich stan psychiczny. Grupa zamierza sprawdzić, jakie mechanizmy działają na tej platformie, jak firma je projektuje i wdraża oraz jak wygląda zaplecze reklamowe serwisu.

(fot. AzamKamolov / Pixabay)

Algorytmy TikToka decydują o tym, co i w jakiej kolejności widzą użytkownicy aplikacji. Okazują się być one niezwykle skuteczne w utrzymywaniu zaangażowania osób przeglądających kolejne klipy. Choć firma zaoferowała pewien wgląd w to, jak skonstruowane są te algorytmy, wiele szczegółów jest wciąż niejasnych.

Reklama

Stanowi prokuratorzy chcą większej przejrzystości działań TikToka – zwłaszcza w metodach i technikach, dzięki którym aplikacja utrzymuje zaangażowanie młodych użytkowników platformy, skłaniając ich do wydłużenia spędzanego w niej czasu.

To nie pierwszy raz, kiedy TikTok będzie musiał tłumaczyć się ze swoich działań względem nieletnich. Jeszcze w 2019 roku, gdy występował pod nazwą Musical.ly, firma zmuszona była zapłacić 5,7 miliona dolarów kary za brak odpowiednich zapisów w regulaminach, które umożliwiały rejestrację w aplikacji dzieciom poniżej 13 roku życia.

Rzecznik TikToka twierdzi, że platforma nie ma czego ukrywać i z radością podzieli się informacjami o tym, jak zbudowane są zabezpieczenia prywatności i jej ochrona na platformie.

Nie tylko TikTok na cenzurowanym

Krótkie formy wideo, znane z TikToka, używane są także w innych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Snapchat. Niewykluczone, że i ich przedstawiciele staną wkrótce przed prokuratorami w USA, proszeni o wyjaśnienia dotyczące działania mechanizmów uzależniających od przeglądania kolejnych klipów wideo.

Pracownicy Meta (właściciela Facebooka) oszacowali niedawno, że nastolatki spędzają ponad dwukrotnie więcej czasu na TikToku niż na Instagramie. Dla konsorcjum Meta to ogromny problem. Konkurencja na rynku social media nigdy nie była tak angażująca.