Dwa wypasione smart ringi w promocji. Mamy dla Was rabat

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Inteligentne pierścienie Ultrahuman można teraz kupić odczuwalnie taniej. Wystarczy skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego.

Ultrahuman Ring Air, czyli smart ring zbierający sporo danych

Nie bez powodu Ultrahuman Ring Air pojawił się w zestawieniu najlepszych inteligentnych pierścieni. Mamy do czynienia z naprawdę niezłym urządzeniem, które skupione jest na zbieraniu danych na temat pracy organizmu.

Użytkownik otrzymuje m.in. analizę snu wraz z wykrywaniem poszczególnych faz, mierzenie temperatury, wykrywanie poziomu stresu czy informowanie o potrzebnym czasie regeneracji. Nie zabrakło pomiaru tętna, a nawet jest opcja śledzenia faz cyklu menstruacyjnego.

Ultrahuman Ring Air zlicza kroki, pokonany dystans i szacuje liczbę spalonych kalorii. Akumulator pozwala na 4-6 dni pracy, a konstrukcja jest wodoszczelna do 100 metrów. Pierścień (podobnie jak inne produkty firmy) chwalony jest też za dopracowaną aplikację mobilną.

Ultrahuman Ring Air | fot. Ultrahuman

Ultrahuman Ring Pro – propozycja dla wymagających

Inteligentny pierścień Ultrahuman Ring Pro zadebiutował w marcu 2026 roku. Powinien spodobać się osobom, które oczekują długiego czasu pracy – na jednym ładowaniu wytrzyma do 15 dni. Co więcej, w zestawie znajduje się etui ładujące, z którym można wyciągnąć nawet 45 dni bez konieczności szukania gniazdka.

We wnętrzu pracuje procesor z AI, który ma pozwolić na dokładną analizę danych. Producent chwali się też zaawansowanym monitorowaniem pulsu i snu, pomiarem stresu, zliczaniem kroków i śledzeniem codziennego ruchu oraz funkcją kontroli wieku mózgu i układu krwionośnego. Użytkownik może korzystać z wirtualnej asystentki medycznej Jade, z którą porozmawia na temat swojego zdrowia, kondycji i aktualnego stanu.

Smart ring ze smartfonem łączy się przez Bluetooth 5.3. Jego tytanowa obudowa cechuje się wodoszczelnością do 100 m, a także ma dobrze znosić różne przygody i sytuacje mogące wydarzyć się w ciągu dnia.

Ultrahuman Ring Pro | fot. Ultrahuman

Ultrahuman Ring Air i Ultrahuman Ring Pro – smart ringi w niższej cenie

Regularna cena modelu Ultrahuman Ring Air w sklepie producenta wynosi 379 euro (około 1662 złotych). Natomiast teraz, korzystając ze specjalnego rabatu, cenę można obniżyć o 42% do 219,82 euro (około 964 złotych). Z kolei Ultrahuman Ring Pro został wyceniony na 499 euro (około 2188 złotych), ale kod rabatowy obniża jego cenę o 22% do 389,22 euro (około 1707 złotych).

W celu skorzystania z rabatu wystarczyć dokonać zakupu przez ten link. Ewentualnie można aktywować kod UHKPBFS.