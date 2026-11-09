Apple mistrzem recyklingu? Nowe iPhone’y mogą to udowodnić

Powtarzanie schematów w elektronice to nie tylko szansa na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. To także możliwość ograniczenia kosztów i wykorzystania tego, nad czym się pracowało, po razu drugi. Jest szansa, że z tej „sztuczki” skorzysta Apple w nadchodzących iPhone’ach 18.

Sztuka recyklingu

Oczywiście nikt nikomu nie zabrania tworzenia całkowicie nowych i unikalnych urządzeń – wydawać dwa razy pieniądze na konstrukcję, dopasowanie do niej elektroniki, testy itp. W praktyce recykling części lub niemalże całych urządzeń to sposób na ograniczenie wydatków, co w dzisiejszych czasach jest nawet dla gigantów na wagę złota.

Aby zauważyć takie działanie ze strony producenta nie wystarczy samo spojrzenie na obudowę urządzenia – w końcu identyczna konstrukcja na zewnątrz nie musi przekładać się na identyczne wnętrze. Nowe przedpremierowe grafiki iPhone’ów mają to, czego potrzeba, aby potwierdzić działania recyklingowe w Apple.

iPhone 18 pod rentgenowską lupą

Źródłem zdjęć AXI (Automated X-ray Inspection) przedstawiających nadchodzące smartfony giganta z Cupertino jest użytkownik Littertree66, który opublikował je na platformie Baidu Tieba. Urządzenie podpisane jako Taycan (V67 K) najprawdopodobniej przedstawia iPhone’a 18, natomiast Nevera (V69) to iPhone 18e.

Nie potrzeba w tym przypadku lupy, aby zauważyć, że urządzenia prezentują się bardzo podobnie. Północna i południowa płytka główna umieszczone są w tych samych miejscach, podobnie jak akumulator czy cewka do ładowania MagSafe. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z bliźniakami.

iPhone 18 (Źródło: Littertree66 | Baidu Tieba) iPhone 18e (Źródło: Littertree66 | Baidu Tieba)

Jeśli chodzi o iPhone’a 18 (Taycana), opis pod zdjęciem sugeruje, że dzięki usunięciu tacki na kartę SIM zyskano więcej miejsca dla ogniw, a dolny głośnik i silnik haptyczny – zamiast wąskiej konstrukcji – zyskał nieco na szerokości. W ten sposób udało się podnieść pojemność akumulatora z 3671 na 4430 mAh – podana w notatkach pierwsza wartość jest nieco niższa niż w iPhonie 17, gdzie występował akumulator 3692 mAh. Od zeszłorocznego modelu nowy ma odróżniać się również fizycznie mniejszym sensorem głównego aparatu.

iPhone 18e przy porównaniu do modelu poprzedniej generacji charakteryzuję się natomiast większym o 10% ogniwem, które pojemnością dorównuje temu z iPhone’a 18, czyli 4430 mAh. W miejsce głównego aparatu (który w przypadku „e” został przeniesiony wyżej) i modułu BG1 wstawiono najprawdopodobniej plastikowe wypełnienie. Grafiki sugerują stalową obudowę dla ogniw oraz identyczną Dynamiczną Wyspę.

Warto traktować te informacje z lekką nieufnością. Na zdjęciach pojawił się znak wodny OpenAI – niewykluczone jednak, że sztuczna inteligencja została wykorzystana wyłącznie do tłumaczenia diagramów. Inną możliwością jest to, że patrzymy na modele przedprodukcyjne, które mogą różnić się od finalnego projektu. Na szczęście premiera jest coraz bliżej, a w przyszłości niejeden autor na YouTube z chęcią rozłoży oba smartfony na czynniki pierwsze.