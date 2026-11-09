Tą myszką Logitech kłania się twórcom

Minął już ponad rok, od kiedy na rynku zadebiutowała myszka Logitech MX Master 4. Testowałem ją w okolicach premiery i wystawiłem jej wówczas ocenę 9,3/10. Tak się składa, że stała się także moim gryzoniem do pracy i po kilkunastu miesiącach codziennego korzystania byłbym gotów przyznać jej dokładnie taką samą notę. Niedawno myszka Logitech MX Master 4 powróciła w wyjątkowym wydaniu kierowanym do programistów i miłośników nowych technologii, a teraz na rynku pojawiła się kolejna edycja specjalna.
Najlepsza myszka Logitech w edycji specjalnej – dla twórców
W nowej wersji myszka nazywa się Logitech MX Master 4 Creator Edition. Tak, jak można się domyślić, została zaprojektowana z myślą o twórcach cyfrowych – grafikach, fotografach, projektantach i montażystach.
Dizajn gryzonia zainspirowano pracownią graficzną – stąd detale nawiązujące do siatek pomocniczych, pasków kalibracji kolorów czy krzyżaków. Do tego dochodzą subtelne symbole powiązane z trzema ważnymi datami: 21 kwietnia (Światowy Dzień Kreatywności), 27 kwietnia (Światowy Dzień Designu) oraz 19 sierpnia (Światowy Dzień Fotografii).
Poza tym jednak to ten sam, świetny Logitech MX Master 4. Sprzęt dysponujący rewelacyjnym sensorem Darkfield o czułości dochodzącej do 8000 DPI, szybkimi i cichymi przyciskami głównymi, dwiema solidnymi rolkami przewijania, kilkoma dodatkowymi przyciskami i podpórką pod kciuk z systemem haptycznym i ukrytym przyciskiem do aktywacji Actions Ring, czyli kółka do szybkiego wywołania najważniejszych funkcji w popularnych aplikacjach.
Ile kosztuje myszka Logitech MX Master 4 Creator Edition?
Myszka Logitech MX Master 4 Creator Edition jest już dostępna w sprzedaży. W Media Expert można ją kupić za 599 złotych, a w oficjalnym sklepie producenta kosztuje 609 złotych – tyle samo, ile trzeba tam zapłacić za wersję dla programistów, jak i podstawowy, klasyczny wariant gryzonia.
Logitech MX Master 4 Creator Edition
W podsumowaniu recenzji napisałem, że „cena może odstraszać, ale komfort podczas codziennego korzystania z tego gryzonia w pełni to wynagradza. To doskonała inwestycja dla osób, które spędzają przed komputerem parę godzin każdego dnia, [bo] praktycznie wszystko zagrało tu tak, jak powinno”.