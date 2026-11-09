Tą myszką Logitech kłania się twórcom

Minął już ponad rok, od kiedy na rynku zadebiutowała myszka Logitech MX Master 4. Testowałem ją w okolicach premiery i wystawiłem jej wówczas ocenę 9,3/10. Tak się składa, że stała się także moim gryzoniem do pracy i po kilkunastu miesiącach codziennego korzystania byłbym gotów przyznać jej dokładnie taką samą notę. Niedawno myszka Logitech MX Master 4 powróciła w wyjątkowym wydaniu kierowanym do programistów i miłośników nowych technologii, a teraz na rynku pojawiła się kolejna edycja specjalna.

Najlepsza myszka Logitech w edycji specjalnej – dla twórców

W nowej wersji myszka nazywa się Logitech MX Master 4 Creator Edition. Tak, jak można się domyślić, została zaprojektowana z myślą o twórcach cyfrowych – grafikach, fotografach, projektantach i montażystach.

Dizajn gryzonia zainspirowano pracownią graficzną – stąd detale nawiązujące do siatek pomocniczych, pasków kalibracji kolorów czy krzyżaków. Do tego dochodzą subtelne symbole powiązane z trzema ważnymi datami: 21 kwietnia (Światowy Dzień Kreatywności), 27 kwietnia (Światowy Dzień Designu) oraz 19 sierpnia (Światowy Dzień Fotografii).

Logitech MX Master 4 Creator Edition | źródło: Logitech

Poza tym jednak to ten sam, świetny Logitech MX Master 4. Sprzęt dysponujący rewelacyjnym sensorem Darkfield o czułości dochodzącej do 8000 DPI, szybkimi i cichymi przyciskami głównymi, dwiema solidnymi rolkami przewijania, kilkoma dodatkowymi przyciskami i podpórką pod kciuk z systemem haptycznym i ukrytym przyciskiem do aktywacji Actions Ring, czyli kółka do szybkiego wywołania najważniejszych funkcji w popularnych aplikacjach.

Ile kosztuje myszka Logitech MX Master 4 Creator Edition?

Myszka Logitech MX Master 4 Creator Edition jest już dostępna w sprzedaży. W Media Expert można ją kupić za 599 złotych, a w oficjalnym sklepie producenta kosztuje 609 złotych – tyle samo, ile trzeba tam zapłacić za wersję dla programistów, jak i podstawowy, klasyczny wariant gryzonia.

Gdzie kupić? Logitech MX Master 4 Creator Edition ok. 599 zł Media Expert Oficjalny sklep firmy Logitech Zawiera linki afiliacyjne.

W podsumowaniu recenzji napisałem, że „cena może odstraszać, ale komfort podczas codziennego korzystania z tego gryzonia w pełni to wynagradza. To doskonała inwestycja dla osób, które spędzają przed komputerem parę godzin każdego dnia, [bo] praktycznie wszystko zagrało tu tak, jak powinno”.