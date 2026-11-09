Znamy datę premiery Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie

Dokładnie 23 września 2026 roku oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max, które poza imponującymi systemami fotograficznymi wyróżniają się dodatkowymi wyświetlaczami z tyłu. Początkowo ich dostępność ograniczono do Chin, ale od razu zapowiedziano, że oba modele pojawią się w różnych częściach świata, w tym także w Europie. Wreszcie poznaliśmy konkretną datę.
Kiedy premiera Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie? Znamy konkretną datę
Oficjalnie zapowiedziano, że smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max doczekają się globalnej premiery 17 listopada 2026 roku. Właśnie tego dnia o godzinie 14:00 (czasu polskiego) w Paryżu odbędzie się specjalne wydarzenie, podczas którego poznamy szczegóły na temat specyfikacji tych urządzeń w Europie i ich ceny.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie będą bardzo wysokie. Ten pierwszy startować ma z poziomu 1399 euro (to równowartość ~6135 złotych), za drugi zaś trzeba będzie zapłacić co najmniej 1599 euro (~7010 złotych) – w obu przypadkach mówimy o konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej.
Co zaoferują smartfony z serii Xiaomi 18 Pro w Europie?
Nieoficjalne doniesienia są takie, że smartfony z serii Xiaomi 18 Pro w Europie będą nieco inne niż w Chinach. Konkretnie mają zaoferować akumulatory o mniejszej pojemności – 6000 mAh (zamiast 7000 mAh) w przypadku Xiaomi 18 Pro, a jeśli chodzi Xiaomi 18 Pro Max, to 7050 mAh (zamiast 8500 mAh). Pozostałe elementy specyfikacji powinny pozostać niezmienione, a przedstawiają się one tak:
|Xiaomi 18 Pro
|Xiaomi 18 Pro Max
|Wyświetlacz:
|6,4 cala,
AMOLED,
2436×1220 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów
|6,9 cala,
AMOLED,
2624×1208 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów
|Drugi wyświetlacz:
|2,7 cala,
AMOLED,
912×596 pikseli,
do 4000 nitów
|2,9 cala,
AMOLED,
912×596 pikseli,
do 4000 nitów
|Procesor:
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|RAM:
|12 GB / 16 GB (LPPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPPDDR5X)
|Pamięć:
|256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
|256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
|Aparaty z tyłu:
|– 200 Mpix (f/1.67);
– 50 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw (3,2x)
|– 200 Mpix (f/1.67);
– 50 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw (3,2x)
|Aparat z przodu:
|50 Mpix (f/2.2)
|50 Mpix (f/2.2)
|Łączność:
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, USB-C 3.2 Gen 1, NFC
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, USB-C 3.2 Gen 1, NFC
|Wymiary i waga:
|151,8x72x8,46 mm,
203 gramy
|163,39×77,6×8,39 mm,
235 gramów
Jak widać, oba smartfony oferują imponujące zestawy fotograficzne i zostały wyposażone w topowe procesory z rodziny Snapdragon oraz wysokiej klasy wyświetlacze w dwóch rozmiarach do wyboru.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że podczas opisywanego wydarzenia zaprezentowane zostaną również inne nowości tego producenta. Wśród nich może znaleźć się zegarek Xiaomi Watch S5 w rozmiarze 41 mm.