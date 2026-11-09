Znamy datę premiery Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie

Dokładnie 23 września 2026 roku oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max, które poza imponującymi systemami fotograficznymi wyróżniają się dodatkowymi wyświetlaczami z tyłu. Początkowo ich dostępność ograniczono do Chin, ale od razu zapowiedziano, że oba modele pojawią się w różnych częściach świata, w tym także w Europie. Wreszcie poznaliśmy konkretną datę.

Kiedy premiera Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie? Znamy konkretną datę

Oficjalnie zapowiedziano, że smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max doczekają się globalnej premiery 17 listopada 2026 roku. Właśnie tego dnia o godzinie 14:00 (czasu polskiego) w Paryżu odbędzie się specjalne wydarzenie, podczas którego poznamy szczegóły na temat specyfikacji tych urządzeń w Europie i ich ceny.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie będą bardzo wysokie. Ten pierwszy startować ma z poziomu 1399 euro (to równowartość ~6135 złotych), za drugi zaś trzeba będzie zapłacić co najmniej 1599 euro (~7010 złotych) – w obu przypadkach mówimy o konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej.

Xiaomi 18 Pro (po lewej) i Xiaomi 18 Pro Max (po prawej) – źródło: Xiaomi

Co zaoferują smartfony z serii Xiaomi 18 Pro w Europie?

Nieoficjalne doniesienia są takie, że smartfony z serii Xiaomi 18 Pro w Europie będą nieco inne niż w Chinach. Konkretnie mają zaoferować akumulatory o mniejszej pojemności – 6000 mAh (zamiast 7000 mAh) w przypadku Xiaomi 18 Pro, a jeśli chodzi Xiaomi 18 Pro Max, to 7050 mAh (zamiast 8500 mAh). Pozostałe elementy specyfikacji powinny pozostać niezmienione, a przedstawiają się one tak:

Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Wyświetlacz: 6,4 cala,

AMOLED,

2436×1220 pikseli,

1-120 Hz,

do 4000 nitów 6,9 cala,

AMOLED,

2624×1208 pikseli,

1-120 Hz,

do 4000 nitów Drugi wyświetlacz: 2,7 cala,

AMOLED,

912×596 pikseli,

do 4000 nitów 2,9 cala,

AMOLED,

912×596 pikseli,

do 4000 nitów Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPPDDR5X) Pamięć: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Aparaty z tyłu: – 200 Mpix (f/1.67);

– 50 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;

– 200 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw (3,2x) – 200 Mpix (f/1.67);

– 50 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;

– 200 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw (3,2x) Aparat z przodu: 50 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/2.2) Łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, USB-C 3.2 Gen 1, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, USB-C 3.2 Gen 1, NFC Wymiary i waga: 151,8x72x8,46 mm,

203 gramy 163,39×77,6×8,39 mm,

235 gramów

Jak widać, oba smartfony oferują imponujące zestawy fotograficzne i zostały wyposażone w topowe procesory z rodziny Snapdragon oraz wysokiej klasy wyświetlacze w dwóch rozmiarach do wyboru.

Xiaomi 18 Pro Max (źródło: Xiaomi)

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że podczas opisywanego wydarzenia zaprezentowane zostaną również inne nowości tego producenta. Wśród nich może znaleźć się zegarek Xiaomi Watch S5 w rozmiarze 41 mm.