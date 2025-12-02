Marzy Ci się nowy iPhone? Tutaj kupisz go tanio

Jeśli polujesz na nowe urządzenia marki Apple – czy to dla siebie, czy jako świąteczny podarunek – mamy dobre wieści. Wkrótce otworzy się nowy sklep, w którym skorzystasz z kilku ciekawych promocji.
Promocja na urządzenia Apple
Nowy salon iSpot już wkrótce otworzy swoje drzwi przed klientami. Z tej okazji czekać będą na nich ciekawe oferty na wiele produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Promocja obejmie zarówno różne modele iPhone’ów, jak i słuchawki AirPods, tablety iPady, rysiki Apple Pencil, laptopy MacBook, komputery Mac oraz smartwatche Apple Watch.
Świętowanie otwarcia potrwa przez 3 dni – od 5 do 7 grudnia 2025 roku w godzinach od 9:00 do 21:00. Nowy salon iSpot otworzy się w centrum handlowym Suwałki Plaza, zlokalizowanym w Suwałkach przy ulicy Generała Józefa Dwernickiego 15. Podkreślę, że obniżki obowiązują wyłącznie stacjonarnie.
Świetne promocje na iPhone’y, iPady, MacBooki, Apple Watche i nie tylko
Jeśli polujesz na iPhone’y, te trzy kupisz wkrótce w dobrej cenie:
- iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange, Deep Blue) za 5299 złotych,
- iPhone 16 od 2999 złotych,
- iPhone 15 od 2499 złotych.
Promocją objęto również tablety, laptopy i komputery Apple, w tym:
- iPad 11″ (A16) od 1399 złotych,
- iPad Air 11″ (M3) od 2299 złotych,
- MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 3999 złotych,
- MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 70 W) za 4799 złotych,
- MacBook Air 15″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 4999 złotych,
- Mac Mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 1999 złotych.
iSpot nie zapomniał również o obniżkach na akcesoria, takich jak słuchawki, rysiki Apple Pencil oraz smartwatche Apple Watch. Taniej w nowym iSpot w Suwałkach kupisz:
- AirPods Pro 2 za 699 złotych,
- AirPods 4 ANC za 599 złotych,
- AirPods Max za 1999 złotych,
- Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych,
- Apple Pencil Pro za 499 złotych,
- Apple Watch Series 11 od 1499 złotych,
- Apple Watch Series 10 od 999 złotych,
- Apple Watch SE 3 (GPS; 40 mm) za 799 złotych.
iSpot podkreśla, że liczba urządzeń dostępnych w obniżonych cenach jest ograniczona. Warto wspomnieć, iż w salonach tej sieci handlowej klienci mogą liczyć na wsparcie doradców przeszkolonych przez Apple.