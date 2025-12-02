Promocje

Marzy Ci się nowy iPhone? Tutaj kupisz go tanio

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Marzy Ci się nowy iPhone? Tutaj kupisz go tanio

Jeśli polujesz na nowe urządzenia marki Apple – czy to dla siebie, czy jako świąteczny podarunek – mamy dobre wieści. Wkrótce otworzy się nowy sklep, w którym skorzystasz z kilku ciekawych promocji.

Promocja na urządzenia Apple

Nowy salon iSpot już wkrótce otworzy swoje drzwi przed klientami. Z tej okazji czekać będą na nich ciekawe oferty na wiele produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Promocja obejmie zarówno różne modele iPhone’ów, jak i słuchawki AirPods, tablety iPady, rysiki Apple Pencil, laptopy MacBook, komputery Mac oraz smartwatche Apple Watch.

Świętowanie otwarcia potrwa przez 3 dni – od 5 do 7 grudnia 2025 roku w godzinach od 9:00 do 21:00. Nowy salon iSpot otworzy się w centrum handlowym Suwałki Plaza, zlokalizowanym w Suwałkach przy ulicy Generała Józefa Dwernickiego 15. Podkreślę, że obniżki obowiązują wyłącznie stacjonarnie.

iSpot Suwałki
iSpot Suwałki (źródło: iSpot | Melmak)

Świetne promocje na iPhone’y, iPady, MacBooki, Apple Watche i nie tylko

Jeśli polujesz na iPhone’y, te trzy kupisz wkrótce w dobrej cenie:

  • iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange, Deep Blue) za 5299 złotych,
  • iPhone 16 od 2999 złotych,
  • iPhone 15 od 2499 złotych.
iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Promocją objęto również tablety, laptopy i komputery Apple, w tym:

  • iPad 11″ (A16) od 1399 złotych,
  • iPad Air 11″ (M3) od 2299 złotych,
  • MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 3999 złotych,
  • MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 70 W) za 4799 złotych,
  • MacBook Air 15″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 4999 złotych,
  • Mac Mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 1999 złotych.

iSpot nie zapomniał również o obniżkach na akcesoria, takich jak słuchawki, rysiki Apple Pencil oraz smartwatche Apple Watch. Taniej w nowym iSpot w Suwałkach kupisz:

  • AirPods Pro 2 za 699 złotych,
  • AirPods 4 ANC za 599 złotych,
  • AirPods Max za 1999 złotych,
  • Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych,
  • Apple Pencil Pro za 499 złotych,
  • Apple Watch Series 11 od 1499 złotych,
  • Apple Watch Series 10 od 999 złotych,
  • Apple Watch SE 3 (GPS; 40 mm) za 799 złotych.

iSpot podkreśla, że liczba urządzeń dostępnych w obniżonych cenach jest ograniczona. Warto wspomnieć, iż w salonach tej sieci handlowej klienci mogą liczyć na wsparcie doradców przeszkolonych przez Apple.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas