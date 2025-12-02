Marzy Ci się nowy iPhone? Tutaj kupisz go tanio

Jeśli polujesz na nowe urządzenia marki Apple – czy to dla siebie, czy jako świąteczny podarunek – mamy dobre wieści. Wkrótce otworzy się nowy sklep, w którym skorzystasz z kilku ciekawych promocji.

Promocja na urządzenia Apple

Nowy salon iSpot już wkrótce otworzy swoje drzwi przed klientami. Z tej okazji czekać będą na nich ciekawe oferty na wiele produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Promocja obejmie zarówno różne modele iPhone’ów, jak i słuchawki AirPods, tablety iPady, rysiki Apple Pencil, laptopy MacBook, komputery Mac oraz smartwatche Apple Watch.

Świętowanie otwarcia potrwa przez 3 dni – od 5 do 7 grudnia 2025 roku w godzinach od 9:00 do 21:00. Nowy salon iSpot otworzy się w centrum handlowym Suwałki Plaza, zlokalizowanym w Suwałkach przy ulicy Generała Józefa Dwernickiego 15. Podkreślę, że obniżki obowiązują wyłącznie stacjonarnie.

iSpot Suwałki (źródło: iSpot | Melmak)

Świetne promocje na iPhone’y, iPady, MacBooki, Apple Watche i nie tylko

Jeśli polujesz na iPhone’y, te trzy kupisz wkrótce w dobrej cenie:

iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange, Deep Blue) za 5299 złotych,

iPhone 16 od 2999 złotych,

iPhone 15 od 2499 złotych.

Apple iPhone 17 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Promocją objęto również tablety, laptopy i komputery Apple, w tym:

iPad 11″ (A16) od 1399 złotych,

iPad Air 11″ (M3) od 2299 złotych,

MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 3999 złotych,

MacBook Air 13″ (M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 70 W) za 4799 złotych,

MacBook Air 15″ (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 4999 złotych,

Mac Mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) za 1999 złotych.

iSpot nie zapomniał również o obniżkach na akcesoria, takich jak słuchawki, rysiki Apple Pencil oraz smartwatche Apple Watch. Taniej w nowym iSpot w Suwałkach kupisz:

AirPods Pro 2 za 699 złotych,

AirPods 4 ANC za 599 złotych,

AirPods Max za 1999 złotych,

Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych,

Apple Pencil Pro za 499 złotych,

Apple Watch Series 11 od 1499 złotych,

Apple Watch Series 10 od 999 złotych,

Apple Watch SE 3 (GPS; 40 mm) za 799 złotych.

iSpot podkreśla, że liczba urządzeń dostępnych w obniżonych cenach jest ograniczona. Warto wspomnieć, iż w salonach tej sieci handlowej klienci mogą liczyć na wsparcie doradców przeszkolonych przez Apple.