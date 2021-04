Pakiet 8 GB dla klientów nju mobile! Jak odebrać internet za darmo?

Marka nju mobile ma okazję do świętowania, bowiem w najbliższą niedzielę obchodzi swoje 8. urodziny! Uwierzycie, że ma już tyle lat na karku?! Z tej okazji sieć postanowiła sprezentować swoim klientom pakiet 8 GB internetu, który użytkownicy mogą już uruchomić na swoim numerze.

Opłacalne trio w nju mobile

Jeśli ktoś z Was zastanawia się, gdzie znajdzie dobrą ofertę dla trzech numerów jednocześnie, to nju mobile może być dobrą odpowiedzią na to pytanie. Wszystko za sprawą wprowadzonych niedawno zmian w cenniku.

Od teraz dodatkowa, trzecia karta SIM, niezależnie od podstawowej kwoty zobowiązania, kosztuje – zamiast wcześniejszych 29 złotych – 10 złotych mniej. To wszystko w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami zarówno w kraju, jak i roamingu na terenie państw Unii Europejskiej.

Co bardzo ważne, dalej obowiązuje oferta, w ramach której użytkownik dostaje dodatkowe gigabajty za staż w sieci. Dzięki temu z czasem może on powiększyć się nawet trzykrotnie.

nju mobile świętuje i rozdaje swoim klientom pakiet 8 GB internetu za darmo

Sieć nju mobile świętuje swoje 8. urodziny na rynku telekomunikacyjnym. Marka rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2013 roku wraz z rewolucyjną na tamte czasy ofertą bez limitów i umową na czas nieokreślony, a to wszystko z obsługą tylko przez internet.

Jakiś czas temu operator informował, że z jego oferty korzysta już milion osób. To jednak już czas przeszły, ponieważ aktualnie nju mobile ma już ponad 1,1 miliona klientów.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Skoro przyszedł czas na świętowanie, to musi być także miejsce na prezenty. Każdy klient oferty nju na abonament i nju na kartę jest uprawniony do odbioru bonusu w postaci dodatkowych 8 GB do wykorzystania przez 30 dni od daty aktywowania. Wystarczy tylko wysłać bezpłatnego SMS-a pod numer 80855 o treści „URODZINY”.

Akcja trwa do 4 maja 2021 roku. Użytkownicy mogą w każdej chwili sprawdzić pozostałą ilość GB, wysyłając SMS pod numer 80138 o treści „ILE”.

To jednak nie wszystko. nju mobile w dniu swoich ósmych urodzin, czyli w najbliższą niedzielę, 25 kwietnia, planuje także specjalną niespodziankę na profilu sieci na Facebooku. Koniecznie zatem na niego zajrzyjcie!