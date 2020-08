Klienci Orange Flex też dostaną dostęp do 5G i operator dodatkowo im to ułatwi (promocja!)

Orange uruchomiło sieć 5G na początku lipca 2020 roku, ale nie wszyscy klienci dostali od razu do niej dostęp. Już za kilka dni użytkownicy będą mogli korzystać z technologii 5G w Orange Flex, aczkolwiek pod warunkiem, że wcześniej spełnią oni stawiane przez operatora wymagania.

5G w Orange Flex – od kiedy, dla kogo i za ile?

Jak informuje Orange, #hello5G będzie automatycznie dostępne od 18 sierpnia 2020 roku dla użytkowników Orange Flex, którzy korzystają z (najdroższego) planu za 80 złotych z pakietem 100 GB (w kraju; w UE 8,47 GB). Na razie o pozostałych operator nic nie wspomina.

#hello5G w Orange Flex (źródło: Biuro Prasowe Orange Polska)

To jednak nie jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, aby móc korzystać z 5G w Orange Flex. Ponadto należy znajdować się w zasięgu technologii #hello5G (sprawdź zasięg 5G w Orange) i posiadać smartfon ją obsługujący wraz z odpowiednią kartą SIM (4G LTE – USIM lub eSIM).

Jeszcze do niedawna #hello5G w Orange obsługiwało 12 smartfonów, ale ostatnio dołączyły do nich Samsungi Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra, więc teraz jest ich już w sumie czternaście. Do tego operator deklaruje, że lista sukcesywnie będzie się powiększać.

Jeżeli ktoś nie ma jeszcze smartfona obsługującego technologię 5G w Orange Flex, to wkrótce będzie miał okazję kupić go w niższej cenie.

Już od przyszłego wtorku, tj. 18 sierpnia 2020 roku, od godziny 18:00, członkowie Klubu Flex będą mogli wygenerować w aplikacji kod rabatowy, który pozwoli im kupić smartfon współpracujący z 5G w Orange w niższej cenie. Kody będzie można otrzymać do 19 sierpnia, do godziny 6:00 i wykorzystać do końca tego dnia (19.08.2020) w sklepie internetowym operatora.

Promocja Flex Nocą w Orange Flex

Natomiast dziś, tj. 11 sierpnia, od godziny 18:00, do jutra, do 6:00, klienci, którzy przystąpią do Klubu Flex, będą mogli aktywować w aplikacji (w ramach kolejnej edycji promocji Flex Nocą) kupony uprawniające do otrzymania zniżki przy zakupie smartfonów Samsung Galaxy A20e i Oppo A31 oraz soundbara JBL Bar 2.0.

Otrzymany kupon zniżkowy będzie ważny do północy 12 sierpnia 2020 roku.