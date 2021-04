Klub Flex w Orange Flex wychodzi z wersji beta. Czeka na Was mnóstwo rabatów

Orange Flex to już nie tylko oferta telefonii komórkowej w modelu subskrypcji (podobnie jak Heyah 01 czy Play NEXT). To także szereg dodatkowych korzyści, z których klienci mogą skorzystać w Sklepie Flex. Do tego jest jeszcze Klub Flex, który również daje dostęp do specjalnych, ekskluzywnych ofert.

Klub Flex w Orange Flex oficjalnie wychodzi z wersji beta. Na klientów czeka mnóstwo rabatów

Klub Flex został uruchomiony już w czerwcu 2020 roku, ale dopiero teraz oficjalnie wyszedł z wersji beta. Operator informuje, że obecnie należy do niego już ponad 1/3 wszystkich abonentów oferty Orange Flex i cały czas zapisują się kolejni. Zapewne jest to zasługa faktu, że Orange nie traktuje go po macoszemu, tylko poświęca mu wiele uwagi, o czym świadczy zakończenie etapu beta.

Klub Flex w nowej odsłonie (dosłownie, bowiem odświeżono też jego wygląd) przynosi swoim członkom szereg nowych korzyści, w tym Video Pass za pół ceny, a także:

6x 20% rabatu na kawę lub herbatę w Costa Coffee;

2x 5 złotych zniżki dla obecnych użytkowników lub 30 złotych na pierwsze zamówienie w Uber Eats;

20% rabatu na zamówienie za minimum 199 złotych na douglas.pl;

5x 30% dla obecnych lub 2x 10 złotych rabatu dla nowych użytkowników FREE NOW,

23% rabatu na wszystko w Carpatree (obowiązuje do 9 maja 2021 roku);

50% rabatu na szkolenia na strefakursow.pl;

pakiet Premium Wyborcza.pl przez dwa miesiące za 0 złotych.

Klub Flex w Orange Flex (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

A jako że Klub Flex jest otwarty również na członków, którzy są firmami lub prowadzą działalność gospodarczą, dla nich też przygotowano specjalne oferty. Pierwsza to dostęp do aplikacji Comarch ERP XT przez trzy miesiące za 0 złotych. W ramach drugiej FastPass by Tpay oferuje tylko 0,59% prowizji za przyjmowanie płatności od klientów.

Klub Flex jest dostępny wyłącznie dla klientów Orange Flex. Orange podaje, że do tej pory aktywnych było w nim ponad 100 promocji, a klubowicze wygenerowali 90 tysięcy kodów zniżkowych.

Przy okazji warto przypomnieć, że nowi klienci, którzy dołączą do Orange Flex, mogą skorzystać z promocji, dzięki której za pierwsze trzy miesiące subskrypcji dowolnego planu zapłacą jedynie 3 złote (po złotówce za każdy miesiąc).