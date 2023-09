Nadlatuje kolejny dron z serii DJI Mini. Co o nim wiemy?

Marka DJI całkiem niedawno, bo w lipcu 2023 roku, wprowadziła na rynek potężnego drona DJI Air 3. Teraz w sieci pojawiły się informacje, że niedługo seria DJI Mini może powiększyć się o kolejny model. Trochę już o nim wiemy – nie ma co spodziewać się rewolucji. Co zaoferuje nowy dron?

Czy DJI Mini 4 Pro będzie dużo lepszy od poprzednika?

Do sieci trafiły zdjęcia pudełka oraz samego drona. Jeśli ktoś spodziewał się rewolucji względem poprzednika, to nie mam dla niego dobrych informacji, ponieważ już na pierwszy rzut oka widać, że konstrukcja DJI Mini 4 Pro jest niemal identyczna jak modelu Mini 3 Pro. Po ujawnionych parametrach, które poznaliśmy dzięki przedpremierowym doniesieniom, widać, że także różnice w specyfikacji nie są zbyt wielkie.

W przypadku tego rodzaju sprzętu jednym z kluczowych parametrów jest to, w jaką kamerę został wyposażony dron. Wygląda na to, że będziemy mieć tutaj do czynienia z dokładnie tym samym sensorem, co w przypadku starszego brata, czyli Mini 3 Pro, który pozwala na nagrywanie filmów w jakości 4K, wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 48 Mpix oraz tworzenie pionowych ujęć. Jedyną zmianą na plus zdaje się być tutaj możliwość nagrywania w 100 klatkach na sekundę w 4K. Warto przypomnieć, że poprzednik oferuje nagrywanie w 4K w maksymalnie 60 klatkach na sekundę.

Na pudełku znajduje się też informacja o deklarowanym, nawet 20-kilometrowym zasięgu transmisji obrazu. Oznacza to o 2 kilometry więcej niż w przypadku poprzednika, jednak należy zauważyć, że prawo obowiązujące w UE i tak ogranicza transmisje wideo do 10 km. Inną sprawą jest fakt, że wysłanie dronów z serii Mini na taką odległość wymaga niemal laboratoryjnych warunków.

DJI Mini 4 Pro (źródło: X @Quadro_News)

Ponadto DJI Mini 4 Pro ma oferować nawet 34 minut lotu – jest to więc dokładnie tyle samo, ile w przypadku modelu Mini 3 Pro. Na opakowaniu umieszczone są jeszcze funkcje, takie jak Focus Track i Hyperlapse, które są znane z poprzednich generacji dronów DJI. Bez zmian pozostała również waga samego urządzenia, która wynosi 249 gramów.

Kiedy premiera?

Fotografie przedstawiające pudełko DJI Mini 4 Pro zostały udostępnione na portalu X (dawniej Twitter) przez użytkownika Quadro_News. Opublikował on również wpis, z którego wynika, że nowy, mały dron producenta będzie występować w 4 wariantach sprzedażowych: podstawowym, z kontrolerem RC2, Fly More Combo oraz Fly More Combo Plus.

Nie pojawiła się jeszcze żadna informacja o przewidywanej cenie tego urządzenia, jednak warto przypomnieć, że w momencie swojej premiery DJI Mini 3 Pro kosztował 4099 złotych w podstawowym wariancie sprzedażowym. Portal NotebookCheck, powołując się na innego użytkownika serwisu X, podaje, że prawdopodobną datą premiery nowego drona może okazać się 15 września.