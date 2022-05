Premiera DJI Mini 3 Pro. Trzeci z najmniejszych

Oto kolejny z lekkich dronów do zastosowań rekreacyjnych. DJI Mini 3 Pro to propozycja Chińczyków, która z pewnością zainteresuje pasjonatów latania. Cóż ten produkt ma ciekawego do zaoferowania?

Reklama

Mały dron, dwie wersje

Przede wszystkim, najnowszy dron DJI ukaże się na rynku w aż dwóch wariantach. DJI Mini 3 Pro zakupicie za 4099 złotych, podczas gdy DJI Mini 3 Pro + DJI RC to już koszt 5099 złotych. Na czym polega różnica? W przypadku droższej opcji, razem z dronem otrzymujecie również ulepszony kontroler z kolorowym ekranem, który nie wymaga podłączenia smartfonu.

DJI Mini 3 Pro oraz zestaw akcesoriów Fly More Kit

W każdym z zestawów znajdziemy za to jeden z kontrolerów, komplet śmigieł i akumulator. Przy tej okazji, producent wypuścił także na rynek zestaw akcesoriów Fly More Kit, zawierający dwie dodatkowe baterie, dwa komplety śmigieł, dedykowaną ładowarkę oraz etui. Warto o tym pamiętać, ponieważ przedsprzedaż rusza właśnie 10 maja 2022 roku. DJI Mini 3 Pro będzie dostępny dla wszystkich od 17 maja 2022 roku.

Jak usprawiedliwić zakup za tak potężną kwotę? Najlepiej możliwościami, bo te są dość imponujące. Nagrywanie w 4K/60 FPS lub 1080p/120 FPS! Do tego mamy wbudowany aparat o rozdzielczości 48 Mpix, pozwalający robić zdjęcia o zadowalającej jakości. Zwłaszcza że możemy dołożyć tutaj obsługę standardów HDR oraz Dual Native ISO.

DJI Mini 3 Pro

Wielkie możliwości DJI Mini 3 Pro

Producent DJI Mini 3 Pro chwali się, że dron jest w stanie wytrzymać aż 34 minut w powietrzu. Zasięg przesyłu obrazu wynosi z kolei 12 km, co jest niezłym wynikiem. Czujniki bezpieczeństwa obejmują teraz przód, tył oraz dół drona. Dzięki temu, urządzenie będzie zdecydowanie łatwiej omijać niespodziewane przeszkody.

Intrygująco prezentuje się również ActiveTrack 4.0. Funkcja ta pozwala na inteligentne śledzenie różnych obiektów – samochodów, zwierząt i ludzi. Przydatne z pewnością dla służb, badaczy i detektywów. Producent również twierdzi, że udało mu się zmniejszyć ryzyko zablokowania silnika bądź gimbala w trawie. Wysokie umieszczenie kamery i silników sprawia, że mata do lądowania staje się zbędna.

Drony dostępne są w autoryzowanym sklepie gohero.pl.

Czy to wystarczy, by zainteresować Was tym dronem? A może znacie podobne produkty, które również ukażą się w najbliższym czasie?