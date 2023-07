Nowy dron DJI Air 3 ma dwie kamery i może latać przez 46 minut

DJI to utytułowany producent dronów i nie tylko. Dziś jego portfolio wzbogaciło się o nowy model – Air 3, który wyposażono w aż dwie kamery, co zdecydowanie przysporzy mu popularności, podobnie jak znacznie dłuży czas lotu, bo sięgający aż 46 minut.

Specyfikacja drona DJI Air 3

Jak już zostało wspomniane, najnowszy dron marki ma dwie kamery – obie bazują na sensorze CMOS 1/1.3″ o rozdzielczości 48 Mpix oraz mają piksele o wielkości 2,4 μm. Tutaj jednak podobieństwa się kończą, bowiem kamera szerokokątna ma kąt widzenia 82°, przysłonę f/1.7 i ekwiwalent ogniskowej 24 mm, podczas gdy kamera z 3x zoomem optycznym odpowiednio 35°, f/2.8 i 70 mm.

źródło: DJI

Oboma aparatami można nagrywać 4K w nawet 100 klatkach na sekundę oraz wideo HDR w 4K w 60 klatkach na sekundę. Jeden i drugi wspiera też tryby kolorów 10-bit D-Log M i 10-bit HLG. Ponadto nowy Air 3 jest pierwszym dronem z tej serii, który może nagrywać pionowe wideo w 2,7K w proporcjach 9:16. Do tego urządzenie umożliwia streamowanie wideo z odległości do 20 km i wspiera transmisję na żywo w rozdzielczości do 1080p i 60 klatek na sekundę.

Imponujący w nowym DJI Air 3 jest również czas lotu, bo ma on sięgać nawet 46 minut, czyli jest dłuższy o 48% niż w bezpośrednim poprzedniku (akumulator ma pojemność 4241 mAh – 62,6 Wh). Ponadto dron został wyposażony w system rozpoznawania przeszkód – dzięki parze obiektywów typu rybie oko z przodu i z tyłu oraz lornetce i 3D TOF na dole urządzenie jest w stanie wykryć przeszkodę z każdej strony. A kiedy już ją wykryje, wykorzysta APAS 5.0, aby ją płynnie ominąć.

Warto jeszcze dodać, że nowy Air 3 waży 720 gramów, maksymalna prędkość wznoszenia i opadania wynosi 10 m/s (w obu przypadkach), a lotu horyzontalnego 19 m/s (w krajach Unii Europejskiej). Zasięg z kolei sięga 32 km. Dron dysponuje też 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz modułami łączności Bluetooth 5.2 i WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5,8 GHz).

Jeśli zaś chodzi o kwestię ładowania, to producent podaje, że z wykorzystaniem zasilacza o mocy 65 W będzie ono trwało ~80 minut, a po podłączeniu ładowarki 100 W około godzinę. 65 W ładowarka kosztuje w oficjalnym sklepie producenta 79 euro (~350 złotych), natomiast 100 W zasilacz 85 euro (~380 złotych).

Cena DJI Air 3, dostępność

DJI Air 3 jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym DJI. Jego cena zaczyna się od 1119 euro (równowartość ~4960 złotych) – za tę kwotę otrzymacie drona wraz ze standardowym, zdalnym kontrolerem. Oprócz tego można kupić zestaw Fly More Combo za 1369 euro (~6070 złotych), w którym dodawane są również m.in. dwie dodatkowe baterie i hub do ładowania akumulatorów oraz torba na ramię.

Dla najbardziej wymagających przygotowano natomiast bogatszy pakiet Fly More Combo za 1579 euro (~7000 złotych), który obejmuje także wyświetlacz DJI RC 2 o przekątnej 5,5 cala, rozdzielczości 1080p i jasności 700 nitów. Jego regularna cena w sklepie producenta wynosi 379 euro (~1680 złotych).