Nadlatuje DJI Mini 2 SE. Co zaoferuje?

Marka DJI całkiem niedawno, bo w grudniu zeszłego roku wypuściła na rynek model DJI Mini 3 jako tańszą alternatywę dla modelu Mini 3 Pro. Jednak teraz wygląda na to, że firma odgrzewa serię Mini 2 i już niedługo zamierza wprowadzić na rynek DJI Mini 2 SE. Co zaoferuje ten dron?

Co potrafi DJI Mini 2 SE?

Do sieci trafiły zdjęcia pudełka oraz samego drona i trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka ta maszyna naprawdę niewiele różni się od modelu Mini 2. Wizualnie odróżnia ją w zasadzie tylko dopisek „SE” umieszczony na obudowie obok nazwy modelu. Po parametrach, które poznaliśmy dzięki przedpremierowym doniesieniom, widać jednak, że to zdecydowanie nie ten sam dron. Producent w tym urządzeniu zdecydował się zastosować pewne oszczędności.

DJI Mini 2 SE (źródło: Twitter @DealsDrone)

Jeden z najważniejszych parametrów, czyli kamera, to niestety nie ten sam sensor co w przypadku starszego brata, czyli modelu Mini 2, który pozwalał na nagrywanie filmów w jakości 4K. W przypadku Mini 2 SE maksymalna rozdzielczość, w jakiej użytkownik może nagrać wideo, to 2,7K. Ta informacja daje dość jasno do zrozumienia, że producent wyposażył drona w tańszy sensor aparatu, ale również bardzo możliwe, że w mniej wydajny procesor, ponieważ nie będzie on musiał sobie już radzić z przetwarzaniem obrazu w 4K.

DJI Mini 2 SE had being sale in some where pic.twitter.com/vdxC1MWz8e — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) February 6, 2023

Na pudełku znajduje się informacja o deklarowanym, nawet 10-kilometrowym zasięgu transmisji obrazu – to oznacza, że w dronie prawdopodobnie zostanie zastosowany system transmisji OcuSync 2.0 i obsługa pilota zdalnego sterowania RC-N1. Mini 2 SE ma oferować nawet 31 minut lotu – są to więc wyniki porównywalne z DJI Mini 2. Bez zmian pozostała również waga samego urządzenia, która wynosi 249 gramów.

Premiera już niedługo

Wiele szczegółów dotyczących specyfikacji DJI Mini 2 SE nadal pozostaje tajemnicą, jednak wygląda na to, że na premierę tego drona nie będziemy musieli długo czekać. Na Twitterze DealsDrone pojawił się plakat promujący premierę urządzenia. Skąd wiemy, że chodzi właśnie o tego drona?

DJI Mini 2 SE pic.twitter.com/U7zuNeHLMc — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) February 6, 2023

Na zdjęciu widzimy osobę wyjmującą drona z kieszeni płaszcza. Na obudowie sprzętu można odczytać napis Mini 2 SE. Według informacji zamieszczonych na plakacie premiera urządzenia nastąpi już za dwa dni – dokładnie 9 lutego 2023 o 11:30 (prawdopodobnie czasu chińskiego). To właśnie wtedy wszystkie parametry oraz cena nowego drona DJI przestaną być tajemnicą.