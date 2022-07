Warszawiaku, nareszcie możesz skorzystać z karty miejskiej w smartfonie

Od teraz wyjście z domu bez portfela będzie całkowicie bezproblemowe, a przynajmniej dla mieszkańców Warszawy. Władze stolicy wypuściły bowiem aplikację, która umożliwi dostęp do kart miejskich oraz innych usług. Sprawdźmy, co potrafi mobiWAWA.

Bilet miesięczny w smartfonie dzięki aplikacji mobiWAWA

Muszę przyznać, że jedyny dokument, dla którego wciąż noszę ze sobą portfel, to karta miejska. Płatności w sklepach dokonuję za pomocą Apple Pay, natomiast mObywatel pozwala mi zapomnieć o plastikowym dowodzie osobistym czy legitymacji studenckiej. Do tej pory jednak nie było sposobu na trzymanie w smartfonie biletu długookresowego, z którego korzystam w transporcie publicznym.

W końcu może się to zmienić, bowiem nowa aplikacja mobiWAWA, zaprojektowana przez warszawskie Biuro Cyfryzacji Miasta oraz Zarząd Transportu Miejskiego, pozwala nareszcie zdigitalizować bilet długookresowy. Z jej poziomu mieszkańcy stolicy mogą kupić bilety 30- oraz 90-dniowe, upoważniające do korzystania z transportu publicznego w mieście i aglomeracji. W aplikacji, rzecz jasna, można skorzystać z biletów ulgowych, biletów warszawiaka i warszawianki, a nawet z Karty Ucznia, umożliwiającej darmowe przejazdy najmłodszym mieszkańcom Warszawy.

źródło: Sklep Google Play

Po zalogowaniu się do aplikacji (za pomocą Profilu Zaufanego) użytkownik może zarządzać posiadanym biletem – aktywować go, zawieszać i odwieszać, przedłużać lub kupować nowe. Rzecz jasna, wielu pasażerów (oraz kontrolerów) będzie przede wszystkim interesowała funkcja „Kod QR biletu”, który trzeba będzie okazać w przypadku kontroli biletowej w pojeździe lub w strefie biletowej metra.

Z aplikacją mobiWAWA można oczywiście korzystać zarówno z autobusów, tramwajów i pociągów SKM, jak również z metra. By przejść przez bramkę, należy w aplikacji wybrać „Wejściówkę do metra” i zeskanować wygenerowany kod QR czytnikiem przed strefą biletową – dokładnie w taki sam sposób, jak miało to miejsce z biletami jednorazowymi z aplikacji Jakdojade, zbiletem.pl i innych.

Specjalne oferty z Kartą Warszawiaka

Funkcjonalność nowego programu nie kończy się na zakupie i obsłudze biletów długookresowych. mobiWAWA pozwala korzystać także z licznych ofert zniżkowych, skierowanych wyłącznie do posiadaczy Karty Warszawiaka.

W specjalnej zakładce poświęconej temu dokumentowi użytkownicy aplikacji mogą przeglądać dostępne w jej ramach oferty, a także dodawać je do listy ulubionych, by zawsze mieć je pod ręką. Po wybraniu oferty możliwe jest wygenerowanie kodu QR, który umożliwi firmom lub organizacjom współpracującym z miastem udzielenie zniżki.

Władze warszawy zapewniają, że w przyszłości aplikacja zyska wiele nowych funkcji. Zapewne możemy spodziewać się dodania do niej części funkcji z panelu Moja Warszawa, takich jak rozliczanie podatków i mandatów, przeglądanie złożonych w Urzędzie Miasta spraw czy też przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów.

Aplikacja mobiWAWA jest dostępna bezpłatnie w Sklepie Google Play oraz App Store.