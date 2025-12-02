Nawigacja nie działa? Tak sprawdzisz dlaczego

Jeśli Twoja nawigacja nie działa możesz (w teorii) sprawdzić dlaczego. Powstał nowy ogólnodostępny serwis rządowy Instytutu Łączności, który udostępnia monitoring zakłóceń sygnałów nawigacji satelitarnej. Jest tylko jeden dość spory problem.

Nawigacja satelitarna i jej zakłócenia sprawdzisz w czasie rzeczywistym

Zdarzają się takie sytuacje w życiu, kiedy pilnie potrzebujesz sprawdzić swoje położenie na mapie. Niestety – bezskutecznie. Zakłócenia sygnałów nawigacji satelitarnej są realnym problemem. Instytut Łączności (PIB i Główny Urząd Geodezji i Kartografii) opracował i uruchomił pierwszy w Polsce serwis prezentujący ciągły monitoring zakłóceń sygnałów nawigacji satelitarnej, w tym GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou.

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że portal umożliwia:

monitorowanie zakłóceń w czasie rzeczywistym poprzez analizę danych GBNSS ze stacji ASG-EUPPOS,

wizualizację wyników w formie map oraz wykresów,

transparentny, darmowy, publiczny dostęp do danych oraz wyników analiz.

Ponadto rządzący zapowiadają, że w przygotowaniu jest także system alarmowy. Dzięki niemu zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywali powiadomienia e-mail dotyczące występowania zakłóceń. Platforma ma stanowić strategiczne narzędzie bezpieczeństwa dla transportu, logistyki, finansów oraz obronności.

Nowa platforma rządowa RTGMS wystartowała, ale jest jeden problem

Warto wspomnieć, że zgodnie z informacjami Ministerstwa Cyfryzacji RTGMS to system wyjątkowy i kompleksowy, ponieważ:

zajmuje się analizą sygnału na wielu platformach,

korzysta z autorskich algorytmów wykrywających zakłócenia,

połączy w jednym miejscu – analizę, alarmowanie oraz publiczny dostęp.

Prezentowane dane pochodzą z infrastruktury ASG-EUPOS, czyli stacji referencyjnych GNSS, znajdujących się w wielu miejscach w Polsce. Analiza w czasie rzeczywistym obejmuje dane obserwacyjne GNSS oraz dane spektralne z geodezyjnych odbiorników. Dzięki temu system powinien w szybki sposób wykrywać zakłócenia oraz oceniać ich wpływ na jakość wyznaczania lokalizacji.

Rządowy portal RTGMS (źródło: Instytut Łączności | Telko.in)

Uruchomienie platformy RTGMS jest kolejnym etapem projektu Instytutu Łączności we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK). Z kolei finansowanie zapewniane jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Portal RTGMS znajdziecie tutaj.