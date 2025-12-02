MOVA to dużo więcej niż odkurzacze. Zobaczcie te małe cuda

Artykuł sponsorowany

Marka MOVA nie zwalnia tempa. Po sukcesie robotów sprzątających, producent rozszerza swoją ofertę o urządzenia, które mają zrewolucjonizować codzienne obowiązki. Nowe sprzęty to połączenie nowoczesnego wzornictwa, solidnego wykonania i inteligentnych technologii, które mogą się przydać. Jeszcze lepiej brzmi to w połączeniu z faktem, że można je kupić taniej.

Twój barista może się nazywać Virtuoso 10 Pro

Jeśli ktoś uważa, że ekspresy do kawy nie potrafią już niczym zaskoczyć, powinien poznać MOVA Virtuoso 10 Pro. To automatyczny ekspres, który stawia na precyzję i pełną personalizację.

Sercem urządzenia jest pompa o ciśnieniu 19 barów i system Inline Brewing, który zapewnia stabilną ekstrakcję i pełnię aromatu. Technologia Pre-Brewing nasącza zmieloną kawę pod niskim ciśnieniem, dzięki czemu smak kawy nabiera głębi.

Na dotykowym panelu użytkownik wybiera jeden z 8 klasycznych napojów. Może też dostosować moc, temperaturę i ilość mleka, a funkcja Double Cup pozwala zaparzyć dwa napoje jednocześnie. Za perfekcyjne cappuccino odpowiada LatteCraft, czyli zintegrowany system automatycznego spieniania mleka, tworzący delikatną, stabilną piankę w kilka sekund.

Urządzenie ma kompaktową obudowę o wymiarach 180 × 314 × 412 mm, a panel nachylony pod kątem 4,6° zwiększa ergonomię. Wnętrze wykonano z materiałów premium, a system samoczyszczenia automatycznie uruchamia cykl czyszczenia i odkamieniania. Według danych producenta, filtry wystarczają nawet na 10000 filiżanek kawy.

Cena katalogowa tego ekspresu wynosi 1999 złotych, ale aktualnie w promocji można kupić go nawet do 35% taniej.

Nie lubisz kawy? To może trochę soku?

MOVA SJ10 to wolnoobrotowa wyciskarka, która pokazuje, że zdrowe soki można przygotować szybko i bez bałaganu.

Otwór wlotowy o średnicy 120 mm pozwala wrzucać niektóre całe owoce i warzywa bez wcześniejszego krojenia (oczywiście np. całego arbuza tam nie zmieścicie ;)). Spiralny ślimak i technologia Dual-Stage Auger Pressing zwiększają wydajność wyciskania o 10% w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami.

Urządzenie pracuje z prędkością 45–65 obrotów na minutę, co pozwala na tzw. „zimne tłoczenie”. W praktyce oznacza to, że soki nie nagrzewają się powyżej 38°C, więc zachowują maksimum witamin i enzymów. Głośność pracy (ok. 65 dB) i system Reverse, zapobiegający blokadzie owoców sprawiają, że SJ10 nadaje się idealnie do codziennego użytku.

W zestawie znajdują się dwa pojemniki: 900 ml na sok i 800 ml na miąższ, a – dzięki łatwemu montażowi i szczotce czyszczącej – zmywanie trwa dosłownie minutę. Wyciskarka przygotowuje nie tylko soki, ale też smoothie, mleko roślinne, musy czy sorbety.

Jej cena katalogowa to 849 złotych. Dzięki promocji można złapać ją jednak do 35% taniej.

Grill MOVA, który zastąpi pół kuchni

Kiedy klasyczny grill spotyka sztuczną inteligencję, powstaje coś takiego jak MOVA VersaMaster IG20 Pro. To urządzenie, które automatycznie dopasowuje parametry grillowania do rodzaju potrawy. Wbudowany inteligentny czujnik temperatury analizuje grubość mięsa i stopień wysmażenia, a następnie sam reguluje czas i moc, potrzebne do jego przygotowania.

Dzięki technologii SmartGrill AI i 7 zaprogramowanym trybom (m.in. stek, ryba, kurczak, warzywa, panini, kiełbasa, bekon), grill gwarantuje zawsze powtarzalne efekty. Dodatkowo użytkownik może przełączyć się w tryb Manual, by samodzielnie kontrolować temperaturę.

Płyty grzewcze z powłoką nieprzywierającą i systemem Easy Clean Release można łatwo wyjąć i umyć pod bieżącą wodą. Dzięki mocy 2000 W i równomiernemu rozkładowi ciepła IG20 Pro rozgrzewa się w mniej niż 2 minuty. Panel dotykowy LED oraz czujniki świetlne informują o postępie grillowania. Urządzenie nie wymaga używania oleju, a nadmiar tłuszczu odprowadzany jest do dedykowanego pojemnika.

Teraz można na jego zakupie zaoszczędzić nawet 33% od ceny katalogowej, wynoszącej 1049 złotych.

Aeroglass AF20 Pro, czyli frytkownica, która robi różnicę

Frytkownica MOVA Aeroglass AF20 Pro to dowód, że smażenie może być zdrowe. Dzięki technologii RapidAir 360° urządzenie wykorzystuje cyrkulację gorącego powietrza do przygotowania chrupiących potraw przy minimalnej ilości tłuszczu, nawet o 90% mniej niż w tradycyjnym smażeniu.

Kosz o pojemności 7 litrów pozwala przygotować obiad dla całej rodziny, a 12 automatycznych programów (m.in. frytki, kurczak, ryba, pizza, ciasto) umożliwia pełną kontrolę bez konieczności pilnowania czasu. Dotykowy panel LED i przezroczysta szybka z oświetleniem AeroGlass View pozwalają obserwować potrawy bez otwierania urządzenia.

Silnik o mocy 1800 W zapewnia szybkie nagrzewanie i równomierne pieczenie. Kosz i tacka są pokryte nieprzywierającą powłoką, którą można myć w zmywarce.

Cena katalogowa tego sprzętu wynosi 859 złotych, w promocji to nawet 36% taniej.

Jeśli szukasz większej pojemności bez szklanych bajerów, MOVA ma w ofercie FD20 Pro za 699 złotych (w trwającego promocji -43%). Ten air fryer wyróżnia się funkcją FlexZone. Dzięki wyjmowanej przegrodzie można wykorzystać pełną objętość 9 litrów lub podzielić kosz na dwie niezależne strefy po 4,5 litra. Potężna moc 2700W i technologia 360° Hot Poly-Air Circulation zapewniają równomierne smażenie, wykorzystując do 75% mniej energii i skracając czas gotowania o 55% względem tradycyjnego piekarnika.

Metalowe wnętrze eliminuje nieprzyjemne zapachy plastiku podczas grzania, zapewniając zachowanie naturalnego smaku potraw. Zakres temperatur 40-230°C obejmuje siedem predefiniowanych programów plus tryb DIY do pełnej personalizacji. Podświetlane okienko o wymiarach 235×85 mm umożliwia obserwację procesu bez przerywania gotowania.

Jeszcze tańszą opcją jest FD10 Pro za 339 złotych (w promocji dostępny o 41% taniej). To frytkownica o pojemności 6L z podwójnym systemem grzewczym Dual HeatSync. System grzania góra-dół zapewnia równomierne pieczenie bez konieczności obracania potraw, oszczędzając przy tym do 20% energii w porównaniu z pojedynczym źródłem ciepła.

Moc znamionowa 1800W i zakres temperatur 50-230°C to solidna podstawa do codziennego gotowania. Urządzenie oferuje 11 predefiniowanych programów, a falista płyta grillowa o wymiarach podnosi jedzenie dla lepszego kontaktu z gorącym powietrzem.

Wszystkie promocje obowiązują od 2 do 31 grudnia 2025 roku.

Tekst powstał na zlecenie MOVA