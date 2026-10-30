Gemini uwolni Cię od Worda? Przynajmniej spróbuje

Właściwie z każdym miesiącem Gemini uczy się jakiejś nowej sztuczki. Najnowsza z nich może spodobać się osobom, które lubią mieć wiedzę zawartą w postaci konkretnych plików. Wirtualny asystent Google jest teraz w stanie stworzyć dokument, a następnie pozwala go edytować bez konieczności opuszczania okna czatu.

Gemini stworzy dla Ciebie plik i pozwoli Ci go edytować – bez wychodzenia z okna rozmowy

Krótko mówiąc: Gemini pozwala teraz na tworzenie, podglądanie i edytowanie plików bezpośrednio w oknie rozmowy. Możesz więc – na przykład – przesłać zdjęcia swoich odręcznych notatek z wykładu, a asystent AI samodzielnie utworzy na ich podstawie dokument tekstowy, wzbogacony o wykresy i ilustracje.

Następnie umożliwi Ci wprowadzenie zmian związanych zarówno z formatowaniem, jak i samą treścią. Wystarczy zaznaczyć fragment podglądu i napisać (lub powiedzieć) asystentowi Gemini, co chce się zmodyfikować. Wszystko bez konieczności korzystania z zewnętrznych aplikacji.

Jak działa tworzenie i edycja dokumentów w Gemini?

Poniższy klip wideo pozwala zobaczyć przykładową realizację, obejmującą każdy z trzech wymienionych etapów (rozpoczyna się od wygenerowania dokumentu, następnie widzimy jego podgląd, a wreszcie – wprowadzanie zmian) – spójrz:

Nowa funkcja Gemini jest już dostępna – dla wszystkich i we wszystkich językach

Firma Google testowała to rozwiązanie już jakiś czas, dlatego też jest teraz w stanie udostępnić nową funkcję od razu wszystkim użytkownikom, we wszystkich krajach i wszystkich językach, w których działa Gemini. Oznacza to, że Polacy, Polska i język polski również znajdują się na liście.

PDF-y można tworzyć i edytować zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej, podczas gdy inne formaty (w tym Google Docs, TXT i Markdown) obsługiwane są wyłącznie w webowej wersji Gemini.

Wspomniana aplikacja niedawno zyskała nowe moce, ponieważ zaczął w niej działać nowy model Gemini 4 Argon. Cechuje go lepsze rozumowanie i wyższa wydajność w przypadku bardziej złożonych zadań: odpowiada bardziej bezpośrednio i szybciej udziela konkretnych informacji. Póki co skorzystać mogą z niego subskrybenci Google AI Pro i Ultra.