iPhone Duo może mieć poważną wadę. Sypią się skargi użytkowników

Niektórzy użytkownicy iPhone’a Duo zgłaszają pęknięcie ekranu. Afera, mimo że jej dokładna skala nie jest jeszcze znana, nazywana jest już Crackgate.
W wybranych iPhone’ach Duo pękają ekrany
Na początku września 2026 roku zadebiutował iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon Apple. Następnie, w połowie października 2026 roku, iPhone Duo trafił do sprzedaży. Niektórzy jego użytkownicy mogą jednak czuć się rozczarowani, bowiem składak ulega awarii już w pierwszych dniach korzystania lub nawet w ciągu kilku godzin od wyjęcia z pudełka.
Należy odnotować, że większość uszkodzeń wygląda bardzo podobnie. Otóż ekran pęka wzdłuż zawiasu, a na jednej z połówek pojawia się linia jasnych pikseli. Do uszkodzenia ma dochodzić podczas normalnego składania i rozkładania, bez użycia większej siły, a tym bardziej bez celowego sprawdzania wytrzymałości ekranu i zawiasów.
Warto jeszcze dodać, że problem nie dotyczy wszystkich egzemplarzy. Część właścicieli nie skarży się na tego typu problemy i wszystko ma być w porządku. Na ten moment nie wiemy, jak duża jest skala problemu, ale postów zdenerwowanych klientów przybywa na różnych forach. Trzeba też zaznaczyć, że awaria po kilkudziesięciu złożeniach i założeniach wygląda naprawdę słabo. Szczególnie, że mamy do czynienia z urządzeniem, którego cena startuje od 9999 złotych.
Pozostaje czekać na dalsze informacje i większą dawkę danych. Niewykluczone, że Apple będzie musiało zmierzyć się z Crackgate. Obecnie w sklepach Apple Store uszkodzone modele mają być wymieniane na nowe – przynajmniej z taką sytuacją spotkał się jeden z użytkowników uszkodzonego iPhone’a.
W przypadku tego urządzenia, nawet jeśli ekran działa bez zarzutów, to i tak warto być ostrożnym podczas korzystania. Otóż naprawa iPhone’a Duo może kosztować więcej niż nowy iPhone
Zamieszanie wokół wariantów pamięciowych iPhone’a Duo
Na Weibo pojawił się wpis blogera technologicznego WHYLAB, który przedstawia iPhone’a Duo z uruchomioną zewnętrzną aplikacją diagnostyczną. Zadaniem apki jest identyfikacja dostawców podzespołów. Z udostępnionego zdjęcia wynika, że testowany egzemplarz wyposażony jest w pamięć 1 TB SK Hynix QLC (komórka czteropoziomowa) NAND. Pamięć QLC ma być stosowana także w wariancie 2 TB. Z kolei modele 256 GB i 512 GB korzystają z pamięci TLC (komórka trzypoziomowa) NAND.
Wypada odnotować, że podobny podział zauważono w iPhonie 18 Pro Max. Ponadto w przeprowadzonych testach wydajności okazało się, że wariant z pamięcią 1 TB przy krótkich operacjach zapisu zapewnia wysokie wartości, a to dzięki zastosowaniu bufora SLC. Jednak po wyczerpaniu tego bufora i dodatkowej pamięci podręcznej szybkość zapisu danych wyraźnie maleje.
Co więcej, w określonych scenariuszach iPhone 18 Pro Max w wersji 1 TB pod obciążeniem wypadł gorzej od modeli 256 lub 512 GB. Prawdopodobnie to samo dotyczy iPhone’a Duo w topowych odmianach. Oczywiście podczas zwykłego korzystania nie będzie to odczuwalne, ale warto mieć to na uwadze.
iPhone Duo złamany przez specjalistów z Calif
W przypadku iPhone’a Duo można złamać nie tylko ekran, ale również oprogramowanie. Zespół Calif, zaledwie kilka godzin po rynkowym debiucie składaka Apple, pochwalił się złamaniem urządzenia z systemem operacyjnym iOS 27.1.
Wykonany jailbreak został pokazany na krótkim wideo. Widać na nim ikony i widżety przesuwające się po ekranie smartfona. Dowiedzieliśmy się też, że Calif nie zamierza publicznie udostępnić swojego narzędzia do jailbreaku.