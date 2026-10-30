Nowy tablet Acera ma dużą moc w kompaktowej formie

Do sprzedaży trafił nowy tablet Acer Shadow Knight G710, który w kompaktowej obudowie skrywa mocne podzespoły. I choć nie jest to najwyższa półka, to dla wielu użytkowników oferowana specyfikacja powinna być w zupełności wystarczająca.

Tablet Acer Shadow Knight G710 jest mały, ale mocny

Shadow Knight – po polsku znaczy to Rycerz Cienia – to jedna z serii w ofercie producenta z Tajwanu, kierowana do graczy w Chinach. Z informacji, jakie można znaleźć na stronie firmy, wynika, że jest to lokalna nazwa dla linii Nitro, dobrze znanej w Polsce.

Rodzina ta wzbogaciła się o tablet Acer Shadow Knight G710, który charakteryzuje się przede wszystkim kompaktowym rozmiarem za sprawą zastosowania wyświetlacza o przekątnej 8,8 cala. Ekran ma też wysoką rozdzielczość – 3008×1880 pikseli – i proporcje 16:10, a do tego odświeża obraz z częstotliwością nawet 165 Hz (w wybranych grach; w innych scenariuszach maksymalna wartość to 144 Hz).

Nowy tablet Acer Shadow Knight G710 zapewni również wysoką wydajność, ponieważ wyposażono go w procesor MediaTek Dimensity 8300 3,35 GHz (4 nm) oraz szybkie pamięci RAM LPDDR5 (do 12 GB) i UFS 4.0 (do 256 GB). Do tego oferuje obsługę łączności 5G, zatem użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do szybkiej sieci komórkowej poza zasięgiem domowego Wi-Fi.

Acer Shadow Knight G710 (źródło: JD.com via ITHome)

Niewątpliwym udogodnieniem dla graczy są też dwa porty USB-C (nierzadko spotykane w gamingowych tabletach) oraz głośniki stereo. Ponadto użytkownicy mogą zrobić użytek z 8 Mpix aparatu na przodzie i 13 Mpix na tyle.

Nieco mniej imponująco na liście wygląda natomiast akumulator o pojemności tylko 6300 mAh, który nie przystaje do dzisiejszych realiów rynkowych. Maksymalna moc ładowania też jest relatywnie mała – 33 W.

Największym minusem tego sprzętu jest jednak system operacyjny, gdyż tablet tablet Acer Shadow Knight G710 rzekomo pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z 2024 roku, aczkolwiek wydaje się to nieprawdopodobne i może być błędem sprzedawcy (co czasami się zdarza).

Tyle kosztuje tablet Acer Shadow Knight G710 – cena w Chinach

Tablet Acer Shadow Knight G710 jest dostępny w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 4099 juanów (równowartość około 2410 złotych)

oraz 12/512 GB za 4999 juanów (~2940 złotych).

Nawet w dobie powszechnej drożyzny spowodowanej astronomicznymi cenami pamięci i innych podzespołów takie ceny wydają się przesadnie wysokie (patrząc z chińskiej perspektywy).