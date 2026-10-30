Motorola podała datę premiery najlepszego smartfona w historii

Motorola oficjalnie zaanonsowała ten smartfon już ponad miesiąc temu, ale wówczas była to zapowiedź, a nie oficjalna premiera. W końcu podano jej datę.

Najlepsza Motorola w historii zadebiutuje już za kilka dni

Nowy, flagowy smartfon Motorola Signature 27 został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu 2026 roku. Nie podano wówczas daty rynkowej premiery, a jedynie zadeklarowano, że trafi do sprzedaży jeszcze w 2026 roku. Producent w końcu podał jednak konkretną datę.

Oficjalne konto marki Motorola ogłosiło, że nowy, flagowy smartfon Motorola Signature 27 zostanie wprowadzony na rynek już 5 listopada 2026 roku, czyli w najbliższy czwartek. Nie wiadomo jednak, czy tego dnia urządzenie zadebiutuje równocześnie na wszystkich rynkach, w tym w Polsce, czy tylko wybranych.

Now that’s a nice touch.

motorola signature 27: elegantly crafted for comfort.

See for yourself on November 5.#MotorolaSignature #SignatureStatement pic.twitter.com/hG9ZjNY08h — motorola (@Moto) October 29, 2026

Motorola Singature 27 będzie miała wyśrubowaną specyfikację techniczną

Choć oficjalna premiera dopiero 5 listopada 2026 roku, Motorola zdradziła kilka informacji na temat swojego nowego flagowca. W tym o wykorzystaniu najnowszego, topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oraz umieszczeniu wewnątrz systemu chłodzenia o nazwie ArcticMesh, na który złożą się żel termiczny z dodatkiem diamentów oraz komora parowa 3D.

Motorola Signature 27 (źródło: Motorola)

Dzięki temu smartfon Motorola Signature 27 powinien zapewnić bardzo wysoką wydajność przez dłuższy czas, a nie tylko kilka pierwszych chwil. Wysoko poprzeczka ustawiona będzie jednak również w obszarze zaplecza fotograficznego, ponieważ z udostępnionych przez producenta grafik wynika, że na tyle znajdą się aż cztery aparaty.

Dotychczas marka zdradziła szczegóły na temat dwóch z nich. Główny aparat z sensorem Sony Lytia 910 będzie cechował się rozdzielczością 50 Mpix, natomiast teleobiektyw peryskopowy ma mieć 200 Mpix matrycę. Można spodziewać się też aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym i niewykluczone, że czwartym „oczkiem” okaże się drugi teleobiektyw.

Ponadto producent potwierdził, że smartfon Motorola Signature 27 zaoferuje głośniki z dźwiękiem Bang & Olufsen i będzie miał fabrycznie zainstalowany system Android 17 (z deklaracją aktualizacji przez 7 lat).

Cena, podobnie jak reszta elementów specyfikacji, nie jest jeszcze znana, ale nie będzie niespodzianką, jeśli okaże się, że klientom przyjdzie zapłacić za smartfon Motorola Signature nawet około 7000 złotych, skoro Oppo Find X10 Pro Max i Vivo X500 Pro Max kosztuje 6999 złotych (taka jest też regularna cena Huawei Pura 90s Pro Max).